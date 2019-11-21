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"Зов предков": вышел захватывающий трейлер фильма по книге Джека Лондона

Главную роль исполнил Харрисон Форд

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:12
"Зов предков"
"Зов предков"
Фото: YouTube

Студия 20th Century Fox наконец-то опубликовала дублированный трейлер фильма "Зов предков" – экранизации мировой классики, одноименного романа Джека Лондона. Главную роль в картине сыграл Харрисон Форд.

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В фильме рассказана история жизни Бака, добросердечного пса, чья беспечная домашняя жизнь летит кувырком, когда его вдруг похищают из родного дома в Калифорнии и везут в дикий и экзотический Юкон на Аляске.

Действие происходит во времена Золотой лихорадки в 1890-е годы. Новичок в стае ездовых собак – доставщиков почты, а затем и вожак этой стаи, Бак переживает массу невероятных приключений, и в конце концов находит свое настоящее место в мире и становится хозяином собственной судьбы.

Роли исполняют помимо Харрисона Форда, Дэн Стивенс, Омар Си, Карен Гиллан, Брэдли Уитфорд и Колин Вуделл.

В режиссерском кресле – Крис Сандерс ("Как приручить дракона"), автор сценария – Майкл Грин ("Убийство в "Восточном экспрессе").

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Стоит отметить, что соединив живой экшн и анимацию, авторы "Зова предков" использовали самые современные визуальные эффекты и анимационные технологии, чтобы животные в фильме выглядели как реалистичные и эмоционально аутентичные персонажи.

Премьера фильма в кинотеатрах страны состоится 20 февраля 2020 года.

"Зов предков" адаптировали под экраны несколько раз, начиная с немой версии 1923 года, включая версии 1935 года с Кларком Гейблом, 1972-го – с Чарлтоном Хестоном и 1997-го – с Рутгером Хауэром.

Напомним, ранее кинокомпания Universal представила новый трейлер киноверсии известного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Кошки". Картина не будет бороться за кинонаграды в этом году. Главные роли в фильме исполнили Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Ребел Уилсон и другие знаменитости.

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