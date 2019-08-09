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Звезда "Блэйда" сыграет в ребуте фильма "Поездка в Америку"

Уэсли Снайпс появится в новом фильме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:27
Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс
Фото: Getty Images

Недавно стало известно, что киностудия Paramount Pictures переснимет культовую комедию 90-х "Поездка в Америку".

Сотрите видео о фильмах из 90-х:

К сиквелу, в котором уже заняты Лесли Джонс из "Субботним вечером в прямом эфире" и Кики Лэйн из драмы "Если Бил-стрит могла бы заговорить", присоединился звезда "Блэйда" Уэсли Снайпс, сообщает Deadline. Снайпс сыграет генерала Иззи, человека, который правит соседствующим с королевством Акима государством. В оригинале этого персонажа не было.

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В режиссерском кресле находится Крэйг Брюэр, а сценаристом выступает Кенья Беррис. К своей роли вернется Эдди Мерфи. В новом фильме Аким возвращается в Америку на поиски своего давно потерянного сына. Джеймс Эрл Джонс вернется в роли короля Джаффа Джоффера, отца Акима.

Как ранее сообщал Сollider, сиквел выйдет на широкие экраны совсем скоро – 7 августа 2020 года.

Напомним, кинокомпания Disney намерена переснять культовые фильмы киностудии 21st Century Fox. Речь идет о картинах "Один дома" и "Ночь в музее".

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Уэсли Снайпс Эдди Мерфи Поездка в Америку
Источник: Сегодня
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