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Звезда "Черного зеркала" и "Хроник Нарнии" сыграет в сериале "Властелин колец"

Уилл Поултер присоединился к амбициозному проекту сервиса Amazon

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Уилл Поултер
Уилл Поултер
Фото: YouTube

Потоковый сервис Amazon готовит самый дорогой сериал в истории телевидения – "Властелин колец". По информации Empire, на днях к проекту Amazon присоединился актер Уилл Поултер, сыгравший во франшизе "Хроники Нарнии".

Смотрите видео о сериальном буме в Украине:

Затем он снялся в комедии "Мы – Миллеры", научной фантастике "Черное зеркало: Брандашмыг", хорроре "Солнцестояние".

Отметим, что сериал "Властелин колец" не станет повторять события, которые происходят в одноименной трилогии Питера Джексона, а также в трилогии "Хоббит". Действие шоу развернется ранее, а именно во время Второй эпохи Средиземья, которая началась после изгнания Моргота в Пустоту Властелином Запада.

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Главным событием, произошедшим в этот период, считается история острова Нумерона, который в итоге был полностью затоплен. Также в это время растет могущество Саурона, которому уготовано стать главным злодеем вселенной, создаются Кольца Власти и расторгается союз эльфов и людей.

Напомним,  ранее были объявлены имена сценаристов, работающих над сюжетом сериала по мотивам вселенной Толкиена "Властелин колец". Ими стали Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн ("Стартрек: Бесконечность", "Годзилла против Конга").

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