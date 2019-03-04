Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезда "Дневников вампира" представила свой новый сериал

Нина Добрев сняла свой сериал и сыграла в нем главную рль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:48
Нина Добрев
Нина Добрев
Фото: AFP

Актриса Нина Добрев, которая стала настоящей звездой после сериала "Дневники вампира", наконец-то представила свой сериал "Семья". Несколько дней она провела в Нью-Йорке, продвигая свой новый сериал на канале CBS, а также встречаясь с ведущими радиостанции Sirius XM, которым она рассказала о ситкоме.

Сериал "Семья" повествует о молодой девушке Клем, которая собирается выйти замуж и при эом забыть о прошлой жизни. Своей новой семье героиня соврала, что ее отец умер еще десять лет назад, но он жив на самом. Неудобная правда рискует всплыть на поверхность, когда на пороге дома Клем объявляется её младшая сестра. Теперь героине нужно сделать все, чтобы ее жених и друзья не узнали о лжи.

Главную роль в ситкоме сыграла, конечно же, Нина Добрев.

Напомним, известный актер Йен Сомерхолдер, возможно, появится и в продолжении сериала "Дневники вампира" – "Наследие". Дело в том, что недавно в одном из эпизодов сериала "Наследие" была упомянута дочь Деймона и Елены – Стефания.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В сети появилась карта-спойлер сериала "Властелин колец" Успешный сериал "Бруклин 9-9" продлили на седьмой сезон Наконец-то! В сети появился первый трейлер перезагрузки сериала "Беверли-Хиллз 90210"
семья сериал нина добрев
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной
Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Популярные статьи

Сегодня, 17:17Fun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 13:49Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Сегодня, 12:09Fun

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

Сегодня, 11:25Техно

Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

Сегодня, 10:25Техно

"Убийца яблока": Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер

Сегодня, 09:35Техно

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

Сегодня, 09:15Fun

Сегодня Масленица 2019: история и традиции праздника

Вчера, 14:16Психология

Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

Вчера, 14:11Техно

MacBook Air рухнут в цене

Вчера, 12:39Шоу-бизнес

"Прости, мам": дочь Веры Брежневой удивила сеть неожиданным поступком

Вчера, 10:39Шоу-бизнес

Появились новые подробности скандала Джонни Деппа и Эмбер Херд

Вчера, 08:25Техно

Ракета Илона Маска отправила в космос манекен: видео

Вчера, 07:00Food

На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришел двойник Олега Винника

2 мартаТехно

Позор iPhone: Samsung поборол Apple в забавной схватке

2 мартаТехно

Илон Маск разработал электромобиль "для бедных"

1 мартаСтиль

Какие сапоги носить весной 2019: самые популярные тренды

Новости партнеров

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Если ребенку холодно: 5 признаков замерзания
Если ребенку холодно: 5 признаков замерзания
Хейден Панеттьєр проводить відпустку з Володимиром Кличком
Хейден Панеттьєр проводить відпустку з Володимиром Кличком
Молода мама після 35: що каже наука про дорослих батьків
Молода мама після 35: що каже наука про дорослих батьків
Коты полезны для здоровья
Коты полезны для здоровья