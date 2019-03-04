Звезда "Дневников вампира" представила свой новый сериал

Нина Добрев сняла свой сериал и сыграла в нем главную рль

Нина Добрев Фото: AFP

Актриса Нина Добрев, которая стала настоящей звездой после сериала "Дневники вампира", наконец-то представила свой сериал "Семья". Несколько дней она провела в Нью-Йорке, продвигая свой новый сериал на канале CBS, а также встречаясь с ведущими радиостанции Sirius XM, которым она рассказала о ситкоме.

Сериал "Семья" повествует о молодой девушке Клем, которая собирается выйти замуж и при эом забыть о прошлой жизни. Своей новой семье героиня соврала, что ее отец умер еще десять лет назад, но он жив на самом. Неудобная правда рискует всплыть на поверхность, когда на пороге дома Клем объявляется её младшая сестра. Теперь героине нужно сделать все, чтобы ее жених и друзья не узнали о лжи.

Главную роль в ситкоме сыграла, конечно же, Нина Добрев.

Напомним, известный актер Йен Сомерхолдер, возможно, появится и в продолжении сериала "Дневники вампира" – "Наследие". Дело в том, что недавно в одном из эпизодов сериала "Наследие" была упомянута дочь Деймона и Елены – Стефания.

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