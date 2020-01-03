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Звезда "Джокера" Хоакин Феникс снимется в новом фильме

После успеха "Джокера" актер решил покорять новые вершины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:24
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Фото: instagram.com/vanityfair

Известный актер Хоакин Феникс, который попал в аварию, после успеха "Джокера" согласился на новый проект.

Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли поборется за премию "Оскар" во всех основных категориях:

Так, 45-летний актер сыграет в новом фильме датского режиссера Томаса Винтерберга ("Курск", "Коммуна", "Праздник"), сообщает Filmtotaal.

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Актер согласился на одну из главных ролей в фильме, название которого пока не разглашается. Известно, что Феникс сыграет одного из братьев, вокруг которых будет вращаться сюжет.

Напомним, ранее актер Хоакин Феникс дал огромное интервью изданию Vanity Fair, а также снялся в фотосессии. Актер вспомнил первые годы своей жизни, которые он с семьей провел в секте "Дети Бога". В 1978 году родители Хоакина решили покинуть секту, и во время путешествия семейства на барже из Венесуэллы в Майами он увидел, как жестоко рыбаки обращаются с рыбой.

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