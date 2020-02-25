Звезда "Фантастических тварей" сыграет серийного убийцу

Актер исполнит роль одного из самых известных и жутких маньяков в истории Америки

Британский актер Эдди Редмэйн, сыгравший в "Аэронавтах", исполнит роль реально существовавшего серийного убийцы Чарльза Каллена, одного из самых известных и жутких маньяков в истории Америки наряду с Чарльзом Мэнсоном и Тедом Банди, пишет Deadline.

Кадр из фильма "Фантастические твари: преступления Гриндевальда" Фото: YouTube

Речь идет о проекте под названием The Good Nurse ("Хороший медбрат"), производством которого занимается потоковый сервис Netflix. Каллен проработал медбратом шестнадцать лет в различных больницах Пенсильвании и Нью-Джерси. И за это время убил несколько сотен пациентов.

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В итоге полиции удалось поймать Каллена с помощью его коллеги-медсестры, роль которой в экранизации исполнит Джессика Честейн. В режиссерском кресле находится датчанин Тобиас Линдхольм, снявший "Охоту" с Мадсом Миккельсеном. Съемки запланированы на вторую половину текущего года.

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