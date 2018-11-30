Звезда "Фантастических тварей" "зажгла" в новом трейлере фильма "Будто во сне"

В фильме также снялись Люк Эванс, Карло Рота, Марк О’Брайэн

"Будто во сне". Фото: YouTube

Звезда "Фантастических тварей" Кэтрин Уотерстон, которая ждет ребенка, уже успела сыграть в мистическом триллере "Будто во сне" режиссера и сценариста Мередит Данлак ("Север юга, запад востока"). В сети уже появился официальный трейлер фильма. Ролик опубликовала студия Orchard.

По сюжету, молодая вдова (Кэтрин Уотерстон) исследует жизнь своего мужа, неожиданно умершего год назад. Она начинает понимать, что знала о покойном слишком мало, поскольку неожиданно сталкивается с темными личностями из его прошлого, включая и персонажа, роль которого исполняет Майкл Шеннон.

Определенно, карьера актрисы Кэтрин Уотерстон сейчас на подъеме и фильм "Будто во сне" станет ее последней акцией для попадания в высшую исполнительскую лигу. В картине также сыграли Люк Эванс, Карло Рота, Марк О’Брайэн.

Мистический триллер "Будто во сне" стартует в прокате с января 2019 года.

Напомним, вышел второй трейлер мелодрамы "Путь домой". Ролик появился на YouTube-канале компании B&H, которая занимается дистрибуцией ленты.

Также появился трейлер фильма "Голос света" с Натали Портман.