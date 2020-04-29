Звезда фильма "Миллионер из трущоб" скончался в больнице

Ирфан Кхан скончался на 54 году жизни

Индийский актер, который снимался в известном фильме "Миллионер из трущоб" Ирфан Кхан скончался на 54 году жизни. Актер умер в одной из больниц Мумбаи. Пока точной причины смерти не сообщают. Но в 2018 году индийская знаменитость сообщила поклонникам о том, что у него диагностировали нейроэндокринную опухоль. Лечение Ирфан проходил в Лондоне. Напомним, что за последнее время жизни многих знаменитостей забрал опасный недуг – COVID-19.

Актер Ирфан Кхан Фото: instagram.com/irrfan

Как сообщает издание Opindia, накануне смерти звезду Болливуда экстренно госпитализировали после инфекции толстой кишки. Актер находился в отделение интенсивной терапии. На официальной странице актера в Instagram поклонники приносят слова соболезнований близким и не могут поверить в смерть кумира.

INSTAGRAM

Отметим, что Ирфан Кхан снялся в таких картинах, как "Миллионер из трущоб" и "Жизнь Пи", "Мир Юрского периода", "Новый Человек-паук", "Мой дорогой Мумбаи", "Воин", "Нью-Йорк" и "Инферно".

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