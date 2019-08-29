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Звезда фильма "Назад в будущее" посетит Comic Con Ukraine 2019: подробности

Кристофер Ллойд впервые посетит Украину 21 и 22 сентября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:46
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Фото: пресс-служба

Только недавно стало известно о том, что известный актер Дэнни "Мачете" Трехо почетит Украину. Артист посетит фестиваль Comic Con Ukraine. Теперь же сообщается о том, что в Украину отправляется опытный путешественник во времени – Кристофер Ллойд! Доктор Эммет Браун, дядя Фестер, судья Рок – это все он!

Смотрите видео о том, как проел кинофестиваль  в Одессе:

Встретиться с легендарным актером можно будет 21 и 22 сентября на Арт Заводе Платформа. Оба дня будет общение с актером на главной сцене, фотосессия и автограф-сессия.

Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Фото: пресс-служба

Владелец трех наград "Эмми", звездный актер фильмов "Семейка Адамсов", "Кто подставил кролика Роджера", "Мой любимый марсианин", "Пролетая над гнездом кукушки" запомнился многим зрителям. На его счету десятки ролей в сериалах "Грань", "Чак", "Ясновидец", "Назад в будущее", "Такси" и других.

Своим выразительным хриплым голосом он озвучил немало негодяев в анимационных фильмах. Актер стал единственным реальным персонажем игры Toonstruck и озвучил Эммета Брауна в игре по мотивам фантастической трилогии!

Напомним, в 2018 году фестиваль посетил британский актер Джон Рис-Дэвис, известный по фильмам "Властелин колец", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Затерянный мир"

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