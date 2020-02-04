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Звезда "Гарри Поттера" станет последней королевой в сериале "Корона"

Пятый сезон "Короны" станет заключительным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:28
Актриса Имелда Стонтон
Актриса Имелда Стонтон
Фото: Getty Images

Актриса Имелда Стонтон, сыгравшая Долорес Амбридж во франшизе "Гарри Поттер", сыграет королеву Елизавету II в заключительном сезоне сериала "Корона". Об этом сообщает Deadline. Отметим, что ранее стало известно о том, появится ли в новом сезоне персонаж Меган Маркл.

Узнайте, как проходят съемки сериала "Корона":

Таким образом, Стонтон сменит на британском престоле актрис Клер Фой и Оливию Колман, которые поочередно воплотили образ королевы в предыдущих сезонах.

Отметим, Клэр Фой играла юную Елизавету в первых двух сезонах, Оливия Колман сыграет британского монарха в третьем (который недавно вышел в эфир) и четвертом (который сейчас снимается). Вероятно, в пятом сезоне будут заменены и другие исполнители главных ролей.

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Кроме этого, Netflix подтвердил, что пятый сезон, в котором появится Стонтон, станет для шоу последним, хотя изначально планировалось выпустить шесть сезонов. Решение завершить проект принадлежит непосредственно создателю "Короны" Питеру Моргану.

Дата релиза пятого сезона пока не объявлена.

Напомним, ранее стриминговый сервис Netflix представил новые персонажные постеры третьего сезона сериала "Корона" (The Crown), а перед этим – полноценный трейлер.

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