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Звезда "Игры престолов" рассказал, кому достанется Железный Трон

Актер считает, что, скорее всего, сценаристы шокируют фанатов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:42
Эйдан Гиллен в "Игре престолов"
Эйдан Гиллен в "Игре престолов"
Фото: YouTube

Известный ирландский актер Эйдан Гиллен, который сыграл в сериале "Игра престола" лорда Бейлиша, предположил, что финал проекта будет скучным, если престол кому-то достанется.

Актер сомневается, что кому-то достанется Железный трон. Гиллен отметил, что изначально это было интересным квестом для безусловного победителя, который захватит Железный трон и будет править семью королевствами. Но чем дальше развивались события, тем больше сомнений начало возникать в том, что вообще реально когда-то захватить трон одному персонажу.

Эйдан Гиллен не исключает, что сценаристы решат шокировать зрителя, и в финале к Железному трону придет "темная лошадка", на которую никто бы не поставил ранее.

Отметим, что персонажа Эйдана Гиллена, Мизинца убила в последней серии седьмого сезона Арья Старк, которую сыграла Мэйси Уильямс.

Напомним, оператор телесериала "Игра престолов" Шон Сэвэдж рассказал, как создавалась легендарная сцена "Битвы бастардов". Ролик с интервью и моментами съемок появился на YouTube-канале Game of Thrones.

Также в сети появилось видео первых проб актеров на роли в сериале. Сейчас эти пробы выглядят как комедия, но когда-то, в 2011 году, продюсеры телеканала HBO набирали всех втайне на роли в загадочном проекте.

Тем  же, кто любит украинские сериалы, напоминаем, что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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игра престолов HBO Железный трон
Источник: Сегодня
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