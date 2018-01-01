Звезда "Игры престолов" рассказала о съемках сериала
Актриса рассказала о гонорарах в Игре престолов и характере героини
Известная голливудская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", рассказала о съемках саги и оплате труда. Актриса поведала это в интервьюThe Variety.
В недавнем интервью Эмилия открыла детали сотрудничества с известными продюсерами. В частности, актриса призналась, что в их коллективе нет дискриминации по половому признаку. Поэтому все актеры получают одинаковые гонорары за проделанную работу.
Кларк добавила, что ее героиня – Дейенерис – настолько ей импонирует, что актриса даже чувствует пустоту без съемок в саге. Кроме этого, звезда рассказала и о долгожданном сезоне "Игры престолов", к которому приковано внимание десятков тысяч человек.
Напомним, бостонский ученый и сотрудник DataRobot Тейлор Ларкин определил, кто из героев имеет наибольшие шансы погибнуть в финале.