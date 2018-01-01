Звезда "Игры престолов" рассказала о съемках сериала

Актриса рассказала о гонорарах в Игре престолов и характере героини

Кадр из сериала "Игра престолов"

Известная голливудская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", рассказала о съемках саги и оплате труда. Актриса поведала это в интервьюThe Variety.

В недавнем интервью Эмилия открыла детали сотрудничества с известными продюсерами. В частности, актриса призналась, что в их коллективе нет дискриминации по половому признаку. Поэтому все актеры получают одинаковые гонорары за проделанную работу.

"За съемки в "Игре престолов" я получаю те же гонорары, что и мои коллеги мужчины. Это была моя первая работа, и мне повезло не столкнуться с дискриминацией по половому признаку. Кажется, с самого начала нужно быть подготовленной и сразу уточнять этот вопрос. Нужно бороться сильнее за такие вещи",– отметила Эмилия Кларк.

Кларк добавила, что ее героиня – Дейенерис – настолько ей импонирует, что актриса даже чувствует пустоту без съемок в саге. Кроме этого, звезда рассказала и о долгожданном сезоне "Игры престолов", к которому приковано внимание десятков тысяч человек.

"Перевоплощение в Дейенерис – это самый большой подарок, который я получила как актриса. Она стала также большой частью меня, что я немного встревожена окончанием сериала. Сейчас продюсеры ведут съемки отдельных эпизодов. Мы сами (актеры – ред.) не понимаем, чем все закончится", – рассказала Эмилия Кларк.

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