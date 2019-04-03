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Звезда "Игры престолов" случайно проболталась о смерти своей героини

Как оказалось, актриса просто пошутила 1 апреля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:27
"Игра престолов"
"Игра престолов"
Фото: YouTube

Телеканал HBO опубликовал новый тизер 8 сезона сериала "Игра престолов". Но подробности сюжета этот ролик так и не раскрыл. А вот исполнительница одной из главных ролей Мэйси Уильямс, 1 апреля побывала на шоу Джимми Фэллона The Tonight Show и рассказала о судьбе своей сериальной героини.

Ведущий расспрашивал актрису о работе в сериале "Игра престолов" и о персонаже Арьи Старк. Уильямс поделилась с Фэллоном, что самая сложная и важная сцена для Арьи – казнь Неда Старка, и во время рассказа случайно проговорилась о судьбе самой Арьи в заключительном 8 сезоне.

"Съемки последних дней были действительно эмоциональными, когда я попрощалась со всеми актерами, потому что когда я узнала, что Арья умерла во втором эпизоде, я была…" – сказала Мэйси.

После этих слов актриса прикрыла рот рукой, ведь это был серьезный спойлер. Он предложил Мэйси Уильямс переснять сцену, но актриса не выдержала и выбежала из студии. Когда Джимми Фэллон пошел за кулисы успокаивать Уильямс, они оба выбежали перед камерами и сказали, что это был розыгрыш.

Напомним, ранее Мэйси Уильямс в знак прощания со съемками в картине опубликовала в Instagram жуткое фото. На снимке Уильямс показала белые кроссовки в крови.

Отметим, что создатели "Игры престолов" решили показать зрителям не только восьмой сезон сериала, но и двухчасовой документальный фильм "Игра престолов: последний дозор" (Game of Thrones: The Last Watch), снятый британским режиссером и художником Жани Финлей.

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Источник: Сегодня
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