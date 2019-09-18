Звезда "Игры престолов" сыграет главную роль в новом сериале

Актриса снимется в новом телесериале "Выжить"

Софи Тернер Фото: Getty Images

Популярная актриса Софи Тернер после завершения съемок в сериале "Игра престолов", о котором она дала немало интервью, снимется в новом телесериале "Выжить", который будет снят по мотивам одноименного романа Алекса Морела, сообщает Justjared.

Кстати, что касается "Игры престолов", то сериал получит приквел:

В сериале "Выжить" в центре событий окажутся два персонажа: Джейн (Софи Тернер) и Пол (Кори Хокинс). Они будут вынуждены бороться за свою жизнь после крушения самолета, и начнут свой тяжелый путь с заснеженных гор. Добраться к цивилизации будет не так просто, ведь вокруг тяжелые погодные условия, а сами герои получили множество травм в момент авиакатастрофы.

Режиссером сериала станет Марк Пеллингтон, а сценаристом – Ричард Эбейт. Премьера первой серии "Выжить" запланирована на апрель 2020 года, а трансляция телешоу будет проходить на сервисе Quibi.

Партнером для Софи Тернер станет Кори Хокинс, который снялся в главных ролях в таких картинах, как "Ходячие мертвецы", "Голос улиц", "Черный клановец".

Напомним, Софи Тернер устроила новоиспеченному супругу неожиданный сюрприз в честь его дня рождения.

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