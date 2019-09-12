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Звезда "Игры престолов" сыграет в новом фантастическом сериале "Плоский мир"

Актер исполнил главную роль в проекте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:17
Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала "Игра престолов"
Фото: YouTube

Британский актер Ричард Дормер, известный ролью Берика Дондарриона в сериале "Игра престолов", который получил рекордное количество номинаций на престижную премию, снимется в экранизации цикла Терри Пратчетта "Плоский мир", сообщает Empire.

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Дормер возглавит актерский состав нового сериала в роли командора Сэра Сэмюэля Ваймса. Его полное имя и титул: Его светлость, Герцог Анкский, командор Сэр Сэмюэль Ваймс. Сэм Ваймс командует Городской стражей самого большого города на Диске — Анк-Морпорка.

Группой сценаристов, работающих над шоу, руководит Саймон Аллен. В режиссерском кресле оказался Крэйг Вивейрос. Студия BBC продюсирует проект для телесети BBC America.

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"Плоский мир" (или "Мир-диск") – культовая серия романов, насчитывающая целых сорок книг. Изначально Пратчетт задумывал цикл как пародийное фэнтези, но в итоге он вылился в фантастическое, сюрреалистичное, философское произведение, с юмором и остроумием исследующее серьезные проблемы реального мира.

Напомним, ранее актер Кит Харингтон наконец-то открыто рассказал о самых запоминающихся моментах сериала "Игра престолов".

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