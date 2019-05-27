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Звезда "Игры престолов" сыграет в супергеройском фильме от Marvel "Вечные"

Актер присоединился к Анджелине Джоли, которая также сыграет в проекте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:35
Ричард Мэдден
Ричард Мэдден
Фото: Getty Images

Как известно, киновселенная Marvel расширяется к огромной скоростью. Например, в супергеройском экшене "Вечные" сыграет голливудская звезда Анджелина Джоли. А теперь стало известно, что актер Ричард Мэдден, известный по роли в сериале "Игра престолов" также присоединился к актерскому касту фильма.

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И не просто второстепенная роль достанется актеру. Мэдден ведет переговоры с компанией Marvel Studios по поводу главной роли в супергеройском фильме "Вечные", сообщает Variety.

Источники утверждают, что Ричард Мэдден сыграет Икара, члена бессмертной расы под название Вечные, которая жила на нашей планете многие тысячелетия тому назад и положила начало ее истории и цивилизациям.

Вместе с этим стало известно, что героиню Джоли будут звать Серсеей, так что Мэдден вновь столкнется с могущественной героиней с подобным именем. Надеемся, что на этот раз они с Серсеей будут дружить.

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Также частью актерского состава "Вечных" стали Кумэйл Нанджиани и Ма Дон-сок. Имена их персонажей пока держатся в тайне. Режиссером проекта стала Хлоя Чжао, которая сняла картины "Песни, которым меня научили братья" и "Наездник". Продюсером "Вечных" будет Кевин Файги.

Официальной даты премьеры у супергеройского экшена "Вечные" пока нет. Старт его съемок запланирован на август 2019 года.

Напомним, звезда фильма "Фаворитка" Рэйчел Вайс сейчас ведет переговоры со студией Marvel по поводу роли в проекте о Черной Вдове.

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Источник: Сегодня
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