Звезда "Исчезнувшей" сыграла военного корреспондента в фильме "Частная война"

История Мэри Колвин основана на реальных событиях

Кадр из фильма "Частная война"

В сети появился трейлер предстоящей биографической драмы "Частная война" (A Private War). Главную роль в киноленте исполнила актриса Розамунд Пайк, известная по драме "Исчезнувшая". В режиссерском кресле – Мэттью Хайнеман.

Это история о военном репортере газеты Sunday Times Мэри Колвин. Вместе со своим напарником, фотографом Полом Конроем (Джейми Дорнан) она отправляется в сирийский Хомс, чтобы рассказать всю правду о происходящем. В разгар гражданской войны этот город называли "столицей революции".

Отметим, что история Мэри Колвин основана на реальных событиях. Она была одной из самых известных военных корреспондентов в мире. Отправляясь в самые опасные места на Земле, Колвин рисковала собственной жизнью ради того, чтобы рассказать историю людей, которые стали жертвами войны. В одной из таких поездок на Шри-Ланку Мэри лишилась глаза. Колвин погибла от взрыва в 2012 году во время осады Хомса.

Премьера фильма состоится 2 ноября 2018 года.

Напомним, BBC и HBO совместно займутся 8-серийной драмой "Джентльмен Джек" (Gentleman Jack) о "первой современной" аристократке традиционной ориентации, которая сразится с землевладельцами, чтобы вернуть своему поместью былую славу.