Звезда "Капитана Марвел" появится в новом комиксе Marvel

Актриса Джемма Чан присоединилась к звездам высшего эшелона

Джемма Чан Фото: instagram.com/gemma_chan

Компания Marvel готовит экранизацию комикса "Вечные", актерский каст которого постоянно пополняется звездами высшего эшелона. Так, недавно стало известно, что в проекте снимется Сальма Хайек. Также в этом кинокомиксе появится актриса Джемма Чан, сыгравшая Минн-Эрву в "Капитане Марвел". Сейчас актриса ведет переговоры на счет участия в проекте, сообщает Variety.

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Анонимные источники издания заверяют, что в "Вечных" актриса воплотит совершенно противоположный образу в "Капитане Марвел".

Кроме этого, как сообщает Collider, переговоры по поводу участия в проекте также ведет Барри Коган из военной драмы "Дюнкерк". В картине также снимется Анджелина Джоли, которая воплотит в адаптации Серси, сверхженщину из четвертого поколения Вечных. Кроме нее в фильме задействованы Кумэйл Нанджиани, Лиа МакХью, Брайан Тайри Генри, Дон Ли и Лорен Ридлофф. В режиссерском кресле находится Хлоя Чжао.

Релиз "Вечных" запланирован на ноябрь 2020 года.

Отметим, что "Вечные" были созданы Джеком Кирби в 1976 году как раса древних людей со сверхчеловеческими способностями. Сага начинается миллионы лет назад, когда космические создания, известные как Небесные существа, начали проводить генетические эксперименты на людях, создав таким образом бессмертную высокоразвитую расу Вечных и одновременно ее антипод, монструозных тварей, известных как Девианты. Эти две расы ведут закулисную борьбу на протяжении всей истории человечества.

Напомним, актер Ричард Мэдден также присоединился к актерскому касту фильма "Вечные".

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