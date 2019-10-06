Звезда мелодрам: биография и фильмы Марины Куклиной

Украинская актриса театра и кино ушла из жизни в 33 года

Марина Куклина-Май

5 октября умерла украинская актриса Марина Куклина-Май. Она скончалась на 34-м году жизни, предположительно, из-за онкологического заболевания. За свою актерскую карьеру Марина снялась в более 40 фильмах, сериалах, а также театральных постановках.

О закулисье современного театра смотрите в сюжете:

Марина Куклина-Май: биография

Марина Куклина родилась 12 июня 1986 года. В 2003 году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. После стала работать в столичном театре на Липках.

Марина Куклина-Май Фото: instagram.com/marinamaykuklina/

С 2009 года Куклина ушла в кино и телесериалы. Свою первую главную роль она сыграла в 2017 году в мелодраматическом сериале "Кафе на Садовой".

В 2008 году Марина Куклина вышла замуж за режиссера Андрея Мая. У них есть совместный ребенок.

Марина Куклина с мужем Фото: Facebook

Марина Куклина: фильмография

За свою недолгую актерскую карьеру Марина приняла участие в 49 проекта. Среди них сериалы "Возвращение Мухтара", "Лист ожидания", "По закону", "Анна Герман", фильмы "Чужая жизнь", "Одна на двоих", "Подари мне жизнь", "Кафе на Садовой".

Кадр из фильма "Кафе на Садовой"

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.