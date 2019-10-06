Звезда мелодрам: биография и фильмы Марины Куклиной
Украинская актриса театра и кино ушла из жизни в 33 года
5 октября умерла украинская актриса Марина Куклина-Май. Она скончалась на 34-м году жизни, предположительно, из-за онкологического заболевания. За свою актерскую карьеру Марина снялась в более 40 фильмах, сериалах, а также театральных постановках.
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Марина Куклина родилась 12 июня 1986 года. В 2003 году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. После стала работать в столичном театре на Липках.
С 2009 года Куклина ушла в кино и телесериалы. Свою первую главную роль она сыграла в 2017 году в мелодраматическом сериале "Кафе на Садовой".
В 2008 году Марина Куклина вышла замуж за режиссера Андрея Мая. У них есть совместный ребенок.
За свою недолгую актерскую карьеру Марина приняла участие в 49 проекта. Среди них сериалы "Возвращение Мухтара", "Лист ожидания", "По закону", "Анна Герман", фильмы "Чужая жизнь", "Одна на двоих", "Подари мне жизнь", "Кафе на Садовой".
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