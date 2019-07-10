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Звезда "Неудержимых" сыграет короля Тритона в перезагрузке "Русалочки"

Актер сам предложил свою кандидатуру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:57
Терри Крюс. Кадр из фильма "Неудержимое"
Терри Крюс. Кадр из фильма "Неудержимое"
Фото: YouTube

Экс-футболист и актер Терри Крюс, известный по франшизе "Неудержимые" и сериалу "Бруклин 9-9" сыграет отца русалочки Ариэль – короля Тритона  в игровом ремейке диснеевской "Русалочки". Об этом он сообщил в своем Twitter. Как известно, главная роль досталась юной актрисе Холли Бэйли.

Узнайте интересные факты об известном мультипликаторе Уолте Диснее:

Отметим, что Крюс присоединяется к актерскому составу, в котором уже кроме Холли Бэйли, Джейкоб Тремблэ, который озвучит рыбку Флаундера; актриса и рэперша Аквафина, которая озвучит чайку Скаттл; а также Мелисса МакКарти в роли злобной морской ведьмы Урсулы.

В режиссерском кресле находится Роб Маршалл. Дата релиза пока не объявлена.

Напомним, Disney нашел режиссера и для полнометражной картины "Чип и Дейл спешат на помощь", в которой будут задействованы живые актеры. 

Также скоро на широкие экраны выйдет перезагрузка "Короля Льва". В режиссерском кресле – Джон Фавро.

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Источник: Сегодня
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