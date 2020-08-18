Звезда "Очень странных дел" и актер из "Ведьмака" в первом тизере нового Netflix фильма "Энола Холмс"

История о младшей сестре Шерлока Холмса

Стриминг-компания Netflix презентовала первый тизер предстоящего фильма "Энола Холмс", о создании которого было заявлено в декабре прошлого года. Фильм основан на книге американского автора Нэнси Спрингер "Тайны Энола Холмс", и переворачивает знакомую нам историю о всемирно известном детективе Шерлоке Холмсе.

По сюжету, Энола Холмс, которую играет звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун, младшая сестра легендарного Шерлока Холмса и его брата Майкрофта, но так же одарена и талантлива, как они. Роль Шерлока играет звезда "Ведьмака" британский актер Генри Кавилл, а Майкрофта Холмса – звезда романтических лент "До встречи с тобой" и "С любовью, Рози" Сэм Клаффлин.

Сюжет фильма основан на книге "Энола Холмс и маркиз в мышеловке", которая является первой в цикле писательницы Нэнси Спрингер. 14-летняя Энола Холмс берется за расследование исчезновения своей матери, которую сыграет знаменитая актриса Хелена Бонэм Картер.

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Режиссером фильма "Энола Холмс" выступил Гарри Брэдбир ("Убивая Еву), а сценарий написал Джек Торн ("Аэронавты", "Бесстыдники", "Гарри Поттер и Проклятое Дитя").

Премьера фильма состоится на Netflix уже 23 сентября.

Напомним, что в фильме Netflix о Паралимпийских играх появится внук королевы, принц Гарри.

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