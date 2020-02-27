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Звезда "Один дома" сыграет в сериале "Американская история ужасов"

Подробности новых серий пока не разглашаются

Алина Устиловская
Сегодня, 16:26

Звезда рождественской комедии "Один дома" Маколей Калкин, который вернется в перезагрузку фильма, сыграет в сериале "Американская история ужасов". Об этом стало известно от создателя проекта Райана Мерфи, который опубликовал в Instagram список актеров, задействованных в новом сезоне.

Маколей Калкин
Маколей Калкин
Фото: Getty Images

Отметим, что актер давно не появлялся в больших проектах. В последнее время актер играл роли второго плана в телешоу, а также появлялся в рекламных роликах.

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Помимо Калкина в сериале также снимутся Сара Полсон и Эван Питерс, Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рейб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.

INSTAGRAM

Подробности новых серий пока не разглашаются. Дата выхода нового сезона традиционно намечена на осень 2020 года.

Смотрите также подробности о продолжении сериала "Друзья":

Напомним, хоррор-антология "Американская история ужасов" продлена еще на три сезона. Отметим, что недавно вышел десятый сезон и поговаривали, что он мог стать последним для проекта.

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