Звезда "Один дома" сыграет в сериале "Американская история ужасов"

Подробности новых серий пока не разглашаются

Звезда рождественской комедии "Один дома" Маколей Калкин, который вернется в перезагрузку фильма, сыграет в сериале "Американская история ужасов". Об этом стало известно от создателя проекта Райана Мерфи, который опубликовал в Instagram список актеров, задействованных в новом сезоне.

Маколей Калкин Фото: Getty Images

Отметим, что актер давно не появлялся в больших проектах. В последнее время актер играл роли второго плана в телешоу, а также появлялся в рекламных роликах.

Помимо Калкина в сериале также снимутся Сара Полсон и Эван Питерс, Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рейб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.

INSTAGRAM

Подробности новых серий пока не разглашаются. Дата выхода нового сезона традиционно намечена на осень 2020 года.

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Напомним, хоррор-антология "Американская история ужасов" продлена еще на три сезона. Отметим, что недавно вышел десятый сезон и поговаривали, что он мог стать последним для проекта.

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