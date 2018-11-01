Звезда "Полдарка" Джош Уайтхаус сыграет в приквеле "Игры престолов"

Актер исполнит ключевую роль

Джош Уайтхаус. Фото: YouTube

Только на днях телеканал HBO назвал первую актрису будущего спин-оффа сериала "Игра престолов" – 50-летнюю Наоми Уоттс. Тепреь же создатели спин-оффа назвали исполнителя главной роли в будущем телевизионном проекте.

Оказалось, что ключевую роль в будущем приквеле исполнит актер Джош Уайтхаус, который известен по сериалу "Полдарк", пишет Express.co.uk.

На его счету также роли в фильмах "Уличные коты", "Современная жизнь – отстой" и "Северный соул". Подробности о герое телевизионного шоу, которого воплотит на экране Уайтхаус, пока держатся в секрете.

Напомним, создатели популярного сериала "Игра престолов" намерены выпустить еще пять спин-оффов, которые будут сюжетно связаны с оригинальным проектом.

А вот пилотную серию спин-оффа, о котором мы сейчас говорим, собираются снять еще до премьеры финального сезона "Игры престолов". То есть, приквел уже в разработке и создатели поэтапно публикуют информацию о новом проекте.