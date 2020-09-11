Звезда "Реальной мистики" Евгений Бельтюков рассказал, как изменится его персонаж в новом сезоне

Актер признается, жизнь его персонажа круто изменится

14 сентября на телеканал "Украина" возвращается проект "Реальная мистика". О том, как изменится его персонаж, пользе карантина и музыкальных амбициях в эксклюзивном интервью рассказал актер Евгений Бельтюков.

Евгений Бельтюков Фото: пресс-служба

Может зритель рассчитывать на вашего персонажа в продолжении "Реальной мистики"?

В конце прошлого сезона мой персонаж стоял перед непростым выбором: жизнь или смерть. Поклонники переживали за него, просили в соцсетях сценаристов оставить его в живых, и вообще жаждали продолжения проекта. Могу сказать, что будет неожиданный поворот для зрителя, жизнь моего героя кардинально поменяется.

Весной 2020 года закрылась не только "Реальная мистика", но и границы многих стран. Вы смогли адаптироваться к карантинным реалиям?

Это был полезный опыт для меня с точки зрения быта, семьи, родственных взаимоотношений. Уйма свободного времени, которое можно и нужно было посвящать семье. Из 4-5 видов моей деятельности в этот момент у меня встали все, в том числе и ресторанно-клубная музыка, телевизионные проекты, звукорежиссерская деятельность. Ведение корпоративов и мероприятий не было возможным. Слава Богу, была финансовая подушечка, которая помогла нам пережить этот момент.

У вас был день рождения весной. Карантин не помешал отметить?

Я собирался на день рождения делать творческий вечер, должен был собрать порядка 50 человек в очень уютном зале. Но потом случился карантин, и пришлось это отложить. Я гарантирую, что будет творческий вечер моих песен. Они такие костровые, легкие. Моя музыкальная группа восстанавливает свою деятельность в клубах. Надеюсь, что познакомим слушателей с новыми авторскими песнями.

Евгений Бельтюков Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А паники за время карантина не было?

Размеренная ответственность и уважение к окружающему обществу, вот как бы я назвал свое отношение к карантину. Паники не было. Я понимаю, что болезнь развивается стремительно, но много и других проблем в жизни. И статистика смертей в других аспектах гораздо выше, главное ответственно ко всему относится, масочный режим, мыть с мылом руки.

Что полезного открыли для себя в это непростое время?

Благодаря телеканалу "Украина" я познакомился с Instagram, потому что для поддержки поклонников "Реальной мистики" нужно было создать свой аккаунт. И так появился мой настоящий профиль в "инстаграме". Я прибалдел от этого. Начал делать прямые эфир. Карантин провел с семьей. В масштабном понимании – с семьей: родителями и детьми. Все мы жили за городом на нашей семейной даче в изоляции. Я спилил четыре дерева, нарубил дров на год вперед. Умудрился из пня сделать статую. Я ее еще закончу, когда у меня появится свободное время. Сделал песочницу для ребенка. Переделал один пруд. Все своими руками. Свел полнометражный документальный фильм для кинотеатров. Я за этот карантин закончил аранжировки пяти песен. Снял один клип на телефон. В общем, творчески не отдыхал.

Раньше "инстаграм" не вызывал такого интереса?

Я общался с людьми, которые занимаются YouTube, "инстаграмом", SММ – это реальная работа. Люди с многотысячной аудиторией в соцсетях рассказывают, что записывают ролики в течение дня. За неделю 5-7 информационных поводов. У меня на это времени нет. Я все свободное время посвящаю семье.

Не забросили эту идею, когда занятость опять на съемках появилась?

Да, работа началась и времени уже так много нет, но я планирую дальше развивать соцсети. В "инстаграме" выложил парочку своих импровизационных музыкальных произведений. И на меня вышли издатели Music Nation, написали, как им это понравилось. Мне очень по душе делиться своей музыкой, но пока не очень понимаю в авторском праве, как бы кто плагиатить не начал.

Евгений Бельтюков Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В соцсети, на кого первого подписались?

На телеканал "Украина", сериалы "Украина", на нескольких своих фанов. Почему я был далек от социальных сетей? Я люблю их как книгу читать. Смотреть на людей, которые выкладывают какую-то полезную информацию. А в наше время, когда мы выкладываем, что мы съели и выпили, это не прикольно. Хочется конструктивный контент смотреть. Конечно, подписался на многих музыкантов. Даже на Потапа, он веселый парень. На актеров, на всех своих коллег подписался.

Как ваши дети оценили папу блоггера?

У меня маленькая дочь и сын подросток, он смотрел видео, на которых я читаю авторские стихи. Он у меня больше любитель YouTube. Смотрит англоязычные ролики, склонный к программированию. Прекрасно владеет английским. Выступает в роли переводчика, когда ездит с мамой в командировки.

Какие фильмы смотрите вместе со своим продвинутым сыном?

На карантине ради сына решил разобраться со всей хронологией Marvel. И это не хронология, в которой снимались фильмы, а то, как их надо последовательно смотреть, включая и Marvel сериалы, где сезоны идут между определенными частями. Когда начинаешь с "Первого мстителя", потом переходишь на сериал "Агент Картер". Интересно было посмотреть насколько голливудские сценаристы тянут сценарную линию, как они делают вкрапления тематик. Каждый фильм – фантастика. Я все пересмотрел, и в том числе 6 сезонов "Агентов Щ.И.Т.".

Вы еще играете в театре. Сын ходит на ваши спектакли?

Да, мой сын ходил на "Империю ангелов", остался в восторге. Часто бестселлеры и всемирно известные книги дети не очень любят читать, им надо подавать в другой форме. Заинтересовывать вплоть до того, чтобы самим читать для них или с ними вместе. Вот, кстати, чем тоже занимался на карантине – читал вслух. У меня жена очень любит, когда я читаю. Могу Чехова очень забавно почитать, в ролях. Мы так Шерлока Холмса читали всей семей. Это объединяет и веселит.

Напомним, что по многочисленным просьбам зрителей любимая программа миллионов украинцев "Реальная мистика" возвращается на экраны. 14 сентября состоится первая встреча с командой Андрея Дебрина. За время разлуки герои изменились. Уже в новых образах и в новом офисе они попытаются найти рациональное объяснение загадочным вещам и уберечь страну от глобальной опасности.

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