Звезда "Секретных материалов" сыграет Маргарет Тэтчер в сериале "Корона"

Съемки сериала стартуют этим летом

Джиллиан Андерсон Фото: Getty Images

Известная американская актриса, звезда сериала "Секретные материалы" Джиллиан Андерсон, которая испытывает психологические проблемы, будет покорять новые вершины в сериальных ролях. Актриса сыграет 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне топового исторического сериале "Корона" (The Crown), сообщает The Daily Mai.

Отмечается, что съемки нового сезона стартуют этим летом. Премьера четвертого сезона "Короны" обещана на 2020 год. Третий, состоящий из 10 эпизодов, увидим в этом году – пока без даты.

Повествование сериала начинается с момента свадьбы Елизаветы II в 1947 году. В первом-втором сезонах Елизавету играла Клэр Фой, в третьем – Оливия Колман, которая вернется к этому образу и в четвертом. Создатель – Питер Морган ("Еще одна из рода Бойлен", "Богемская рапсодия", "Шпион, выйди вон!").

Напомним, недавно стало известно имя исполнителя главной роли в третьем сезоне сериала "Корона". Им стал Тобиас Мензис, который сменит на посту Мэтта Смита, который воплотил образ короля Филиппа во втором сезоне.