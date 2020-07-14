Звезда сериала "Дикая Роза" умер от осложнений, вызванных коронавирусом

Знаменитый актер умер через неделю после госпитализации

В воскресенье, 12 июля, ушел из жизни знаменитый мексиканский актер Раймундо Капетильо в возрасте 76 лет. Смерть наступила в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего Раймундо Капетильо запомнился зрителям по роли в сериале "Дикая Роза". Напомним, в прошлом году умерла еще одна звезда "Дикой розы" Эдит Гонсалес.

Как сообщает издание Exelsior, Раймундо Капетильо был госпитализирован еще 5 июля с диагнозом COVID-19.

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Смерть актера подтвердила его подруга и коллега по сериалу "Дикая Роза" Лаура Сапата. 63-летняя актриса сделала заявление в Twitter и сообщила, что чувствует себя опустошенной.

"С разбитой душой я получаю известие, что мой любимый, дорогой друг всей жизни только что ушел", – написала Лаура Сапата.

Раймундо Капетильо начал свою карьеру в конце 60-х годов. После школы Раймундо выбрал профессии учителя и экономиста, однако любовь к кино и актерской профессии побудила его кардинально изменить жизнь. Актер получил успех и всеобщее признание, сыграв в популярных сериалах "Дикая Роза" и "Марисоль".

Напомним, что в первый день возобновления производства съемочная группа нового фильма "Мир Юрского периода 3" заразилась коронавирусом.

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