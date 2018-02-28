Звезда сериала "Друзья" снял серию "короткометражек" о сексуальных домогательствах

Известный американский актер Дэвид Швиммер, который расстался с женой и который известен по роли Росса Геллера в сериале "Друзья", вместе с режиссером Сигал Авин снял серию короткометражек о харассменте.

Серия называется #ThatsHarassment (#ЭтоХарассмент) и будет выходить на телевидении и онлайн-каналах, включая Fox, Showtime, CBS, Hulu и Amazon. Затем ролики начнут появляться в нью-йоркских такси, пишет New York Times.

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Цель таких роликов – показать неприемлемое поведение, оказать поддержку его жертвам и призвать работодателей к действию, пояснил Швиммер. Актер лично снялся в одном из видео. Авин придумала идею видео, которое бы визуализировало, как выглядит повседневное сексуальное домогательство.

"Мужчинам нужно много чему поучиться, но без диалога ты не сможешь узнать ничего, – говорит Швиммер. – Мужчины совершают подавляющее большинство изнасилований, сексуальных нападений и сексуальных домогательств, поэтому несут особую ответственность за то, чтобы что-то сделать с этим и принять участие (в решении проблемы)".





Напомним, скандальная публикация в The New York Times о многочисленных сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна просто взорвала Голливуд. В списке жертв продюсера значатся актрисы Эшли Джадд, Роуз МакГоун и другие. После этой публикации множество женщин стали говоритьь о домогательствах на работе актеров, продюсеров, фотографов.