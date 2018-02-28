Звезда сериала "Друзья" снял серию "короткометражек" о сексуальных домогательствах

Сегодня, 14:41

Дэвид Швиммер хотел показать неприемлемое поведение, оказать поддержку жертвам и призвать работодателей к действию

Дэвид Швиммер. Фото: Victoria Stevens
Дэвид Швиммер. Фото: Victoria Stevens

Известный американский актер Дэвид Швиммер, который расстался с женой и который известен по роли Росса Геллера в сериале "Друзья", вместе с режиссером Сигал Авин снял серию короткометражек о харассменте.

Серия называется #ThatsHarassment (#ЭтоХарассмент) и будет выходить на телевидении и онлайн-каналах, включая Fox, Showtime, CBS, Hulu и Amazon. Затем ролики начнут появляться в нью-йоркских такси, пишет New York Times.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цель таких роликов – показать неприемлемое поведение, оказать поддержку его жертвам и призвать работодателей к действию, пояснил Швиммер. Актер лично снялся в одном из видео. Авин придумала идею видео, которое бы визуализировало, как выглядит повседневное сексуальное домогательство.

"Мужчинам нужно много чему поучиться, но без диалога ты не сможешь узнать ничего, – говорит Швиммер. – Мужчины совершают подавляющее большинство изнасилований, сексуальных нападений и сексуальных домогательств, поэтому несут особую ответственность за то, чтобы что-то сделать с этим и принять участие (в решении проблемы)".


Напомним, скандальная публикация в The New York Times о многочисленных сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна просто взорвала Голливуд. В списке жертв продюсера значатся актрисы Эшли Джадд, Роуз МакГоун и другие. После этой публикации множество женщин стали говоритьь о домогательствах на работе актеров, продюсеров, фотографов.
видео, актер, мужчины, ролики, проблемы, домогательство, Сексуальное домогательство, Дэвид Швиммер, харассмент

Вы сейчас просматриваете новость "Звезда сериала "Друзья" снял серию "короткометражек" о сексуальных домогательствах". Другие Новости Афиши смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Фото AFP

Скандал с сексуальными домогательствами в спорте докатился до Канады

16 Декабря 2017, 18:15

Тренер и директор национальной команды временно освобожден от исполнения своих обязанностей до завершения расследования

Футбол

Футболистка Хоуп Соло (в центре). Фото Instagram

Скандал на высшем уровне: футболистка обвинила экс-главу ФИФА в домогательствах

10 Ноября 2017, 23:52

Голкипер сборной США Хоуп Соло обвинила в домогательствах экс-главу мирового футбола Зеппа Блаттера
Загрузка...
Загрузка...