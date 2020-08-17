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Звезда сериала "На твоей стороне" Дмитрий Ратомский удивил признанием, где заработал свои первые деньги

Сегодня, 19:23

Актер рассказал о предпочтениях в кино, преимуществах своей роли и вспомнил о детстве

Популярный актер Дмитрий Ратомский снялся в нашумевшей мелодраме "На твоей стороне", премьера второго сезона которой стартует 31 августа в 21:00 на телеканале "Украина". Во время эксклюзивного интервью на съемочной площадке картины актер рассказал, почему оказался в творческой профессии и почему решил "сбежать" на родину во время введения карантина.

Напомним, что ранее в интервью звезда сериала "На твоей стороне" Дана Абызова рассказала, что мешает ей осуществить давнюю мечту.

Дмитрий Ратомский
Дмитрий Ратомский
Фото: пресс-служба

Дмитрий, к концу второго сезона ваш персонаж в картине "На твоей стороне" очень поменяется, как вы относитесь к таким метаморфозам?

Изначально прочитав все связанное с линией Максима во втором сезоне, я старался сделать так, чтобы он не менялся кардинально. Ведь разве он где-то был негодяем? Да, в 16 лет он расквитался с убийцей своего отца и единственный человек, которого он убил за первые 24 серии – это Богдан. Богдан, который пытался убить своего собственного ребенка. Извините, но он совратил несовершеннолетнюю сестру, он вместе с дядей Максима снабжал весь этот город наркотой и так далее. Он имел право на смерть. Он ее заслужил и, мне кажется, что Игорь Рубашкин замечательно сыграл эту сцену, потому что получилось очень двояко и я чувствовал, что он прям просит его убить. Там не было одностороннего решения – это была просьба, он сам запутался и решил очиститься.

А Максим, он ранит, вырубает, вышибает, но не убивает – он действует по обстоятельствам, по ситуации.

Дмитрий Ратомский и Дана Абызова
Дмитрий Ратомский и Дана Абызова
Фото: пресс-служба

Для актеров работа в кадре – это полдела, настоящей ценностью в плане обмена энергией считается театр. Как у вас с этой деятельностью?

Как-то пока не сложилось с театром. Не знаю, может быть, я приду к этому в будущем, но пока не сложилось, не срослось.

Тогда расскажите о хорошем кино – что любите смотреть, какие последние картины отложились в памяти?

Конечно же, великое кино "Джокер". Я не понимаю уровня таланта этого человека! Признаюсь, очень хочется сыграть, прикоснуться к подобному. В проекте "На твоей стороне" меня подкупила именно молчаливая жесткость Макса, когда я начал читать сценарий, сразу же вспомнил фильм "Плохой парень" режиссёра Ким Ки Дука, и наконец-то в нашем кино можно сделать персонажа, который будет вне рамок этого канала. Макс – он вне рамок, он положительный, но одновременно и отрицательный герой, а такая двоякость покоряет.

Дмитрий Ратомский
Дмитрий Ратомский
Фото: пресс-служба

Дмитрий, съемки проекта "На твоей стороне" закончились и спустя несколько недель ввели карантин. Чем занимались в это время, что новое открыли для себя?

Как только начался карантин, я уехал в Беларусь, где карантин так и не объявили. В основном занимался рыбалкой, ездил по стране, куда раньше не мог выбраться, поскольку постоянно не хватало времени. А также читал книги, смотрел кино, записал огромное количество самопроб, разобрал сарай и построил кое-что новое, но об этом рассказывать не буду. В общем-то могу сказать, что эти несколько месяцем занимался саморазвитием, постижением себя и попыткой ответить на вопросы: "Зачем? Почему? Как?".

Дмитрий Ратомский
Дмитрий Ратомский
Фото: пресс-служба

Вспомните, как и где заработали свои первые деньги? Как повлиял этот опыт на дальнейшее становление?

В детстве свои летние каникулы я в основном проводил в деревне. И вот, когда мне было примерно 9-10 лет, мои друзья, которые были постарше пошли на работу в колхоз, и я пошел вместе с ними. Нас была небольшая группка из 8 человек – 4 девочки и 4 мальчика. И вот в этом колхозе нас, как взрослых, отправили самостоятельно перебирать картошку – нужно было отделить хорошую от гнилой. Мы работали сменами, по 8 часов. За это время нужно было набрать небольшой тракторный прицеп.

Нам было весело – мы бросались этой картошкой, играли во всевозможные игры, но конечно, раз за смену к нам приходили взрослые проконтролировать процесс. И когда мы не справлялись с планом, приходила моя бабушка, которая жила неподалеку с фермой, и помогала нам добирать нужное количество, за что мы все ей были очень благодарны. А потом мы получали зарплату, которую, кто как хотел, так и тратил. Я половину отдавал маме, а на вторую половину покупал подарки родственникам – бабушке, маме, ну и себе что-нибудь побаловаться. И с тех пор, из года в год я летом работал в колхозе. И это было очень счастливое время, поскольку нас было 8 человек и нам было, чем заниматься. Мы весело проводили время, так что это был крутой опыт!

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А как же оказались в актерской профессии?

В девятом классе я собирался поступать на машиниста метро, но у меня было незаконченное музыкальное образование. А в конце учебного года к нам в класс пришли две прекрасные женщины и рассказали, что в одну из школ набирается театральный класс, куда такие же экзамены, как в театральный вуз, то есть четыре вступительных тура. Я решил – почему нет? Пошел и поступил. Собственно, с этого все и началось. О чем я ни разу в жизни не пожалел.

Напомним, что в конце июля в Киеве завершились съемки "18-летнего олигарха".

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