Звезда сериала "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон переболел коронавирусом: видео

К счастью, болезнь протекала не в тяжелой форме

Знаменитый американский актер Брайан Крэнстон, сыгравший главную роль в сериале "Во все тяжкие", успел переболеть коронавирусом. Об этом актер рассказал в новом видео, которое опубликовал вчера, 30 июля, в Instagram. Напомним, что сериал "Во все тяжкие" попал в список лучших фильмов и сериалов десятилетия.

Брайан Крэнстон в сериале "Во все тяжкие" Фото: themoviedb.org

Как заметил сам Брайан Крэнстон, он придерживался строгого карантина и соблюдал все меры предосторожности и протоколы. Но в итоге все равно заразился COVID-19.

"Ага, сейчас это звучит устрашающе, потому что более 150 000 американцев погибли из-за этого. Я был одним из счастливчиков", – сообщил Брайан Крэнстон.

Актер рассказал, что у него были слабые симптомы и в целом болезнь прошла в легкой форме. Брайану Крэнстону удалось победить коронавирус и сейчас он в порядке.

"Призываю вас надевать эту чертову маску, мыть руки и оставаться в стороне от общества. Мы можем победить, но только если мы будем следовать правилам вместе. Будьте здоровы", – написал звезда "Во все тяжкие".

INSTAGRAM

Также актер рассказал, что пожертвовал плазму своей крови в Центр донорства крови и тромбоцитов при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Ранее мы сообщали, что съемочная группа нового фильма "Мир Юрского периода 3" заразилась коронавирусом.

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