Звезда сериала "Возвращение в Эдем" рассказала о своей жизни и съемках в сериале

Команда "Сегодня" побывала в гостях у актрисы Ребекки Гиллинг в Сиднее

Ребекка Гиллинг и Игорь Пупков Фото: Facebook

В Сиднее команда "Сегодня" побывала в гостях у популярной австралийской актрисы Ребекки Гиллинг, известной как Стефани Харпер в сериале "Возвращение в Эдем". В эксклюзивном интервью она рассказала, почему на пике популярности ушла из кино, чем занимается сейчас и что знает про Украину. Более того, съемочная группа "Сегодня" презентовала звезде подарок – платье-вышиванка от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

В начале 90-х австралийский сериал "Возвращение в Эдем" - история о богатой наследнице, которую собственный муж пытался скормить крокодилам, приковала к экранам миллионы зрителей по всему миру. В том числе и в Украине. Все переживали зигзаги судьбы главной героини, как свои собственные.

Снимали сериал в Австралии. Поэтому в Сиднее команда "Сегодня" разыскала актрису, которая сыграла главную героиню. Встретился со звездой ведущий "Сегодня" Игорь Пупков в одном из бизнес центров Сиднея, офисе организации, которая занимается экологией.

Но именно здесь Ребекка Гиллинг – главная. Она энергичная, стройная и стильная, приветливая, постоянно улыбается. Именно это, по ее словам, и есть ее личный рецепт красоты.

"Физические упражнения, овощи в рационе и никаких злоупотреблений алкоголем. Я слежу за здоровьем. Видите? На мне минимум косметики, инъекций не делаю. Но главный секрет в том, что я – оптимистка. А внешность отражает внутреннее состояние", – рассказала Ребекка.

Ребекка Гиллинг Фото: Getty Images

Звезда готова говорить с нами часами, хотя внимания ей хватает, ведь у Ребекки полно фанатов. Дело в том, что сериал до сих пор идет по телевидению. Зрители в восторге от ее героини – скромной Стефани, которая стала успешной топ-моделью и отомстила обидчикам. Подиум для Ребекки был обычным делом и в реальной жизни – до кино она работала моделью. Понравилась режиссерам, прошла кастинг и после роли в "Возвращении в Эдем" проснулась суперзвездой. Команде "Сегодня" рассказала, как снимали самую драматическую сцену сериала, когда ее героиню чуть ли не съели крокодилы.

"Крокодил был ненастоящий – только фигурка из папье-маше. Атаковала, когда приближались. Но во время съемок за нами наблюдал настоящий крокодил. С безопасной дистанции!", – отметила Ребекка.

После сериала у актрисы было все: мировое турне, письма от восторженных поклонников и предложения режиссеров. Но уже через 10 лет Ребекка решила навсегда изменить свою жизнь.

"Мне предлагали роли, в которых я бы не использовала на полную свои навыки и талант. Поэтому отказывалась", – поделилась Ребекка Гиллинг.

Сейчас она не выставляет жизнь напоказ, не пользуется соцсетями. Живет среди природы в живописном уголке Австралии. Обожает возиться в саду и фотографировать пейзажи. Много путешествует и мечтает увидеть Украину, ведь она наслышана о красоте нашей страны. Поэтому подарку "Сегодня" – платья-вышиванке от украинского дизайнера Юлии Магдыч, была чрезвычайно рада.

Отметим, что Ребекка Гиллинг родилась 3 ноября 1953 года в Австралии, начинала свою карьеру в качестве модели. Первая роль Гиллинг в кино стала роль в фильме "Стоун". На родине актриса получила известность благодаря телесериалу "Номер 96". Но настоящее признание Ребекка Гиллинг приобрела после роли Стефани Харпер в сериале "Возвращение в Эдем". В 1993 году завершила актерскую карьеру.

Напомним, передача "Зірковий шлях" на канале "Украина", которая выходит ежедневно в 9:30, подготовила цикл сюжетов к юбилею певицы Аллы Пугачевой под названием "70 с Аллой".

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