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Звезда сериала "Возвращение в Эдем" в гостях у "Сегодня"

Ребекка Гиллинг рассказала о том, почему завершила актерскую карьеру и как сейчас живет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:17
Ребекка Гиллинг
Ребекка Гиллинг
Фото: Getty Images

Популярная австралийская актриса Ребекка Гиллинг, известна как Стефани Харпер в сериале "Возвращение в Эдем", побывала в гостях у "Сегодня". Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий новостей "Сегодня" Игорь Пупков.

Ребекка Гиллинг и Игорь Пупков
Ребекка Гиллинг и Игорь Пупков
Фото: Facebook

65-летння актриса рассказала команде "Сегодня", почему она завершила свою карьеру, чем занимается сейчас, что знает об Украине, как заботится о себе, а также кто и что делает ее счастливой. Стоит отметить, что Ребекка – очень улыбчивый человек, она не скрывает свой возраст и считает себя самым счастливым человеком на свете.

К слову, нам удалось удивить актрису - "Сегодня" презентовали Ребекке вышиванку от известного украинского дизайнера Юлии Магдыч, от которой она просто в восторге.

Ребекка Гиллинг родилась 3 ноября 1953 года в Австралии, начинала свою карьеру в качестве модели. Первая роль Гиллинг в кино стала роль в фильме "Стоун". На родине актриса получила известность благодаря телесериалу "Номер 96". Но настоящее признание Ребекка Гиллинг приобрела после роли Стефани Харпер в сериале "Возвращение в Эдем". В 1993 году завершила актерскую карьеру.

Напомним, 18 марта на телеканале "Украина" в 21:00 состоялась премьера 24-серийного фильма "Сердце матери".

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Источник: Сегодня
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