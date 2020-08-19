Звезда сериала "Выходите без звонка" Мария Смолякова готовится к свадьбе

Актриса призналась, что верит в приметы, поэтому свадьба состоится не в этом году

7 сентября в 18:00 телеканал "Украина" покажет премьеру третьего сезона 40-серийного детективного сериала "Выходите без звонка", снятого по заказу телеканала "Украина" кинокомпанией "Три-Я-Да Продакшн". Исполнительница роли Сашки, актриса Мария Смолякова, начала сниматься в проекте, когда ей было 17. А уже сейчас 20-летняя артистка готовится к свадьбе, которая запланирована на следующий год.

Мария Смолякова Фото: пресс-служба

В продолжении истории "Выходите без звонка" героев ждут новые испытания, раскрытие драматических тайн и опасные приключения. По словам актрисы, в третьем сезоне ее героиня начинает взрослеть, поэтому меняется и ее отношение к разным вещам.

"Она уже не та маленькая девочка, более тщательно начинает смотреть на жизнь. В новом сезоне у нее случается новая влюбленность и вообще ощутимы изменения во всем. В 19-20 лет с этим сталкиваются многие. Мы начинаем думать, чем хотим заниматься", – рассказывает об изменениях в жизни своего персонажа Мария Смолякова.

Не маленькая девочка уже и сама актриса. Полгода назад любимый сделал ей предложение, и теперь пара готовится к свадьбе.

"Из нас двоих романтик в отношениях больше он. Предложение было на Новый год. Планируем пожениться в следующем году, потому что сейчас високосный, я верю в эти приметы. И понятно, что хочется праздник не на скорую руку. Я уже примеряла платье. Потому что к свадьбе нужно готовиться серьезно. Пока есть время, потом будет много работы, все меняется каждый день. Но спасибо моим подружкам, жениху, они меня поддерживают", – отметила актриса сериала "Выходите без звонка".

Мария Смолякова в сериале "Выходите без звонка-3" Фото: пресс-служба

Жених Марии – также творческая личность. Девушка говорит, что они оба лидеры, поэтому трудно воспринимают критику. "Но очень любим друг друга, ценим наши отношения, очень многое прошли. И я благодарна, что в моей жизни есть такой человек", – добавила актриса.

Как сообщалось ранее, в новом сезоне сериала "Выходите без звонка" таксист Богдан возьмется за раскрытие дела прошлого, а также вступит в следующую веху своей жизни. В третьем сезоне в расследовании криминальных историй ему помогают новые персонажи: молодой правоохранитель Тарас и начальник следственного отдела, майор Олег Соломах.

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В главных ролях: Роман Семисал, Светлана Шекера, Василий Баша, Игорь Пазыч, Денис Роднянский, Мария Смолякова, Владимир Филатов.

Режиссеры-постановщики – Виталий Кукса, Алексей Даруга. Операторы-постановщики – Максим Мельник, Ярослав Ярославский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов.

Премьера нового сезона сериала "Выходите без звонка" состоится 7 сентября в 18:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы сообщали, что уже стартовали съемки четвертого сезона детективного сериала "Выходите без звонка".

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