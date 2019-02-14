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Звезда "Шерлока" сыграет сатану в сериале "Благие знамения"

А вот Бога озвучит Фрэнсис Макдорманд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:46
Бенедикт Камбербэтч. Постер к сериалу "Патрик Мелроуз"
Бенедикт Камбербэтч. Постер к сериалу "Патрик Мелроуз"

Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч, который снялся в политической драме "Брексит", сыграет сатану в предстоящем мини-сериале "Благие знамения". Об этом сообщает издание Variety, со ссылкой на Нила Геймана - сценариста и автора книги (в соавторстве с Терри Пратчеттом), по которой снимают этот самый сериал. 

Отмечается, что Камбербэтч в роли Принца Тьмы будет "гигантским анимационным сатаной" - высотой почти 122 метра. В таком образе актер появится в 6-м эпизоде проекта. 

В центре сюжета сериала – непроизошедший апокалипсис. Действие сериала разворачивается вокруг ангела Азирафеля (Майкл Шин) и демона Кроули (Дэвид Теннант), которые пытаются предотвратить конец света. Чтобы изменить ход истории, представители Рая и Ада объединяются и отслеживают Антихриста. Также в сериале сыграли Ник Офферман, Майкл Маккин, Анна Максвелл Мартин, Джон Хэмм и другие.

Премьера сериала "Благие знамения" запланирована на 31 мая 2019 года.

Напомним, компания Amazon Studios объявила, что актриса Фрэнсис Макдорманд, получившая "Оскар" за роль в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", озвучит в проекте Господа Бога.   

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сериал роль Бенедикт Камбербэтч Фрэнсис Макдорманд Благие знамения
Источник: Сегодня
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