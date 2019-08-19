Звезда "Стражей галактики" и "Капитана Марвел" сыграет в сиквеле "Тихого места"

К своей роли также вернется Эмили Блант

Джимон Хонсу в роли Кората Преследователя Фото: YouTube

Хоррор Джона Красински "Тихое место" получил продолжение. К своей роли вернется актриса Эмили Блант, однако не только этим создатели ужастика будут удивлять зрителей.

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Сюжет сиквела "Тихого места" пока хранится в секрете. Но известно, что героиня Блант, а также ее дети вернутся, чтобы вновь противостоять слепым, но хорошо слышащим тварям.

Ранее сообщалось, что некоего загадочного персонажа сыграет Брайан Тайри Генри. Однако теперь Deadline передает, что Брайана заменит звезда Marvel Джимон Хонсу, известный по роли Кората Преследователя в фильмах "Стражи галактики" и "Капитан Марвел". Также Хонсу сыграл древнего мага в экранизации комикса "Шазам!".

Релиз "Тихого места 2" запланирован на 20 марта 2020 года.

Напомним, недавно появилась информация о том, что ирландский актер Киллиан Мерфи может сыграть в сиквеле "Тихого места". Звезда "Острых козырьков" уже ведет переговоры о сотрудничестве. Однако, никаких других подробностей пока не сообщается.

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