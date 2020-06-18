Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы в фильме "Спенсер"

Фильм расскажет о нескольких днях жизни одной из величайших британок в истории

30-летняя американская актриса Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы – первой жены наследника британского престола принца Чарльза. Режиссерское кресло занял чилийский продюсер и кинорежиссер Пабло Ларраин, который ранее снял биографическую драму "Джеки" о событиях в жизни Джеки Кеннеди после убийства ее супруга – президента США. Фильм о принцессе Диане получил название "Спенсер". Об этом сообщает издание Deadline.

Кинолента расскажет о нескольких днях жизни принцессы Ди в начале 90-х, когда их с принцем Чарльзом брак разваливался. Тогда леди Ди решила свернуть с пути, который бы привел ее к статусу жены короля Великобритании.

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану Фото: Getty Images

Действие фильма развернется в течение трех дней в одни из последних рождественских каникул принцессы Дианы в их поместье Сандрингем в Норфолке, в Англии. Автором сценария назначен Стивен Найт, чьи предыдущие работы включают сценарии к сериалу "Острые козырьки", фильмам "Море соблазна", "Союзники" и "Пряности и страсти".

"В сказках обычно принц приходит и находит принцессу, приглашает ее стать его женой, и в конце концов она становится королевой. Это сказка. Когда кто-то решает не быть королевой и говорит, что я лучше буду собой, это большое важное решение, сказка вверх тормашками. Меня всегда поражало это и я думал, что должно быть это очень непростой поступок. Это сердце фильма", – делится размышлениями о фильме "Спенсер" режиссер Пабло Ларраин.

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Ожидается, что производство киноленты о принцессе Диане начнется в начале 2021 года.

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