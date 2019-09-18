Звезда "Сынов анархии" сыграет в новом сериале "Шантарам"

Актер исполнит главную роль

Чарли Ханнэм Фото: Getty Images

Актер Чарли Ханнэм ("Меч короля Артура"), который ранее сыграл в криминальной драме "Мотылек", исполнит главную роль в сериале Apple "Шантарам". Проект будет основываться на одноименном романе Грегори Дэвида Робертса, сообщает Variety.

Узнайте также подробности того, что на съемках девятой части фильма "Форсаж" разбился дублер Вина Дизеля:

Отмечается, что в проекте также задействованы Ричард Роксбург и Радхика Апте. Хотя сначала в экранизации должен был сыграть Джонни Депп, который позже остался лишь в качестве продюсера.

Сценаристом выступит Эрик Уоррен Сингер ("Афера по-американски"), а Джастин Курзель ("Кредо убийцы") поставит первые два эпизода из десяти запланированных.

Читайте также: Чарли Ханнэм не хочет сниматься в супергеройских блокбастерах

Действие самого романа, основанного на событиях из жизни автора, происходит в 80-е годы. Главный герой сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей, который навсегда меняет не только его жизнь, но и его самого. Дата выхода сериала пока не называется.

Напомним, ранее актер признался, что очень жалеет о том, что некогда отверг предложение канала HBO сняться в сериале "Игра престолов".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.