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Звезда "Сынов анархии" сыграет в новом сериале "Шантарам"

Актер исполнит главную роль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:59
Чарли Ханнэм
Чарли Ханнэм
Фото: Getty Images

Актер Чарли Ханнэм ("Меч короля Артура"), который ранее сыграл в криминальной драме "Мотылек", исполнит главную роль в сериале Apple "Шантарам". Проект будет основываться на одноименном романе Грегори Дэвида Робертса, сообщает Variety.

Узнайте также подробности того, что на съемках девятой части фильма "Форсаж" разбился дублер Вина Дизеля:

Отмечается, что в проекте также задействованы Ричард Роксбург и Радхика Апте. Хотя сначала в экранизации должен был сыграть Джонни Депп, который позже остался лишь в качестве продюсера.

Сценаристом выступит Эрик Уоррен Сингер ("Афера по-американски"), а Джастин Курзель ("Кредо убийцы") поставит первые два эпизода из десяти запланированных.

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Действие самого романа, основанного на событиях из жизни автора, происходит в 80-е годы. Главный герой сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей, который навсегда меняет не только его жизнь, но и его самого. Дата выхода сериала пока не называется.

Напомним, ранее актер признался, что очень жалеет о том, что некогда отверг предложение канала HBO сняться в сериале "Игра престолов".

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