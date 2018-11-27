Звезда "Твин Пикса" сыграет американского президента в новом сериале

Кайл Маклахлен примет участие в норвежском проекте "Пересекая Атлантику"

Кайл Маклахлен. Фото:Getty

Известный американский актер Кайл Маклахлен, который снялся в новом сезоне сериала "Твин Пикс", сыграет президента США Франклина Рузвельта в норвежском сериале "Пересекая Атлантику".

Сериал будет состоять из восьми серий и расскажет историю норвежской принцессы Марты Шведской, сбежавшей из своей страны после вторжения Германии в 1941 году в США. Ее роль исполнит актриса София Хелин, снявшаяся в сериале "Мост", пишет издание The Hollywood Reporter.

В Соединенных Штатах принцессе довелось тесно общаться с Рузвельтом. По мнению некоторых историков, именно благодаря их отношениям американцы вступили во Вторую мировую войну.

Съемки данного сериала должны начаться в декабре нынешнего года. Постановкой всех серий займется норвежский режиссер Александер Эйк.

Напомним, актер Кайл Маклахлен сыграл в нашумевшем фильме "Тайна дома с часами". Кроме него в фильме также сыграла и Кейт Бланшетт.

Ранее актер заявил, что четвертого сезона сериала "Твин Пикс сне будет.