Звезда "Выходите без звонка" Владимир Филатов признался, почему начал сниматься в кино лишь после 40 лет

Актер поделился, как ему удается совмещать театр и съемки

В понедельник, 7 сентября, в 18:00 на телеканале "Украина" состоится премьера третьего сезона детективного сериала "Выходите без звонка". В новых эпизодах зрители познакомятся с новым героем – майором Соломахом, роль которого исполнит актер Владимир Филатов. Нам в интервью он рассказал, почему начал сниматься в кино только после 40 лет, кто критикует его работу и почему считает актерскую профессию очень зависимой.

Владимир Филатов в сериале "Выходите без звонка"-3 Фото: пресс-служба

Владимир, ваш герой впервые появится в новом сезоне сериале "Выходите без звонка". Были ли вы знакомы с другими актерами, например, Романом Семисалом, до проекта?

Нет. Я только видел его в сериалах. На площадке команда хорошая. Во-первых, я не так давно в кино. Поэтому присматриваюсь и учусь у них. Они профессионалы и отношения у нас дружеские. Бывает на площадке и усталость, и жарко, и холодно, и надо выучить по 25 страниц текста. И всегда коллеги придут на помощь, подскажут и поддержат. Так же и я. Приезжаешь сюда и работаешь с удовольствием.

Владимир Филатов в сериале "Выходите без звонка"-3 Фото: пресс-служба

Вы отметили, что поздно пришли в кино. Почему так произошло?

Возможно, что-то в стране изменилось, люди стали другие. Гражданское сознание изменилось, взгляды, мы больше стали ценить свое, украинское. У нас рождаются свои звезды, режиссеры, актеры. Я также учусь. Я с оптимизмом смотрю в будущее. И мне кажется все будет хорошо. Я работаю в театре, но в последнее время стал немного больше в кино.

Кадр со съемочной площадки сериала "Выходите без звонка" Фото: пресс-служба

Что вам ближе: кино или театр?

На данном этапе мне больше нравится кинопроцесс. Здесь свои специфика, проблемы. Все-таки в театре более длительный процесс постановки. Месяц, полтора, два, иногда три в зависимости от объема материала, который тебе подают. А здесь трудность заключается в том, что тебе текст дают за 2-3 дня. Ты должен прочитать, уже быть готовым, "Камера! Мотор! Начали!" Ты должен уже быть в образе, знать текст, быть в форме и не ошибиться. В театре сыграл, анализируешь после спектакля, что ты сделал так, а что не так. Ты имеешь право исправить. Здесь ты не имеешь права на ошибку. Потому что снято и все.

Ваша супруга тоже актриса. Критикует, дает советы?

Конечно, критикует. Иногда подсказывает. Кастинг и самопробы делаем. Поправляет. Дочь снимает на видео, а жена текст подсказывает. Нам всегда есть чем заняться. Но – все настоящее. Кино настоящее, земля настоящая.

На съемки "Выходите без звонка" приезжаете из Тернополя. Как балансируете с таким графиком?

Смотрю, какая у меня загруженность в театре. Пытаюсь сделать так, чтобы и всем было удобно. И когда ты пройдешь, словно, между капельками, вот тогда будет хорошо. Я сейчас не только о себе. Это все актеры так делают. У нас очень зависимая профессия. Кто-то не выдерживает, кто-то бросает театр. Кто-то перешел только в кино, потому что не могут совмещать. Кому-то это удается, кому-то – нет.

Вы бы смогли отказаться от театра в пользу кино, если бы так встал вопрос?

Не хотелось бы. Лучше совмещать. Я не могу положить на весы и сказать, что лучше. Должна быть гармония, равновесие. И тогда все будет хорошо. И должно в жизни всегда присутствовать душевное спокойствие.

Владимир Филатов в сериале "Выходите без звонка" Фото: пресс-служба

Смотрите премьеру третьего сезона сериала "Выходите без звонка" с 7 сентября в 18:00 на телеканале "Украина".

Напомним, что съемки четвертого сезона сериала "Выходите без звонка" уже стартовали.

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