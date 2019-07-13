Звезда "Зачарованных" на ОМКФ 2019: "Быть в черном списке – ужасно"

Роуз Макгоуэн дала эксклюзивное интервью новостям "Сегодня"

В розовом комбинезоне и белых ботинках, с минимальным макияжем встречает "Сегодня" голливудская актриса Роуз Макгоуэн. Да, это та самая Пейдж из сериала "Все женщины – ведьмы", которая умела телепортироваться. "Я бы хотела иметь такую ​​же силу, что и моя героиня в сериале", – признается актриса.

Но сейчас мы никуда не спешим. В гостиничном номере за стаканом воды американская звезда делится впечатлениями от Украины, которую посещает впервые.

"Украинцы прекрасны! Очень умные, задают крутые вопросы. Я была поражена, как сильно вы любите кино и искусство. Это очень крутое место, и я бы хотела сюда вернуться", – говорит актриса.

В свои 45 лет Роуз Макгоуэн прекрасно выглядит. Поэтому можно предположить, что все женщины – таки ведьмы. Но говорит: никакой магии не использует. "Я стараюсь ухаживать за своей кожей. Я работаю над собственной линией косметики. Я занимаюсь спортом, но не так часто, как должна бы. Про МакДональдс? Я ужасный человек, потому что я ем МакДональдс. Я не говорю, что это хорошо. Но я бы хотела попробовать украинский МакДональдс", – делится звезда "Зачарованных".

Роуз Макгоуэн на красной дорожке ОМКФ 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Она стала первой голливудской актрисой, которая обвинила известного продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Об этом она написала мемуары "Отважная" и сняли короткометражный фильм "Дон", в котором собрала похожую историю.

"Я никогда не жалела, что побрилась наголо. У многих женщин в мире красивые волосы, но я больше не хотела их иметь. Мне нравится эта аэродинамика. Для меня фильм "Дон" – очень личный", – говорит Роуз.

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Отвага Роуз сказалась на ее карьере в Голливуде. Режиссеры не приглашают актрису сниматься уже три года. Но она не упала в депрессию, а начала петь, писать книги и призывать весь мир не молчать.

"Быть в черном списке –ужасно. Особенно потому, что это большая потеря – для моего искусства, для фанатов, для людей, которым я не безразлична, и это преступление! И многие люди не видят, что происходит за кадром в Голливуде, и это терзает мое сердце. Но я надеюсь что это изменится, я пошла на риск – и это не изменится", – акцентирует актриса.

Также Роуз Макгоуэн планирует снимать кино, которое будет менять сознание людей, и даже задумалась над тем, чтобы снять фильм в Украине.

Напомним, ранее мы делились расписанием фильмов конкурсных программ. Отметим, что что все новости по ОМКФ 2019 можно посмотреть здесь.

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