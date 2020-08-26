Звезде "Один дома" – 40! Интересные факты о Маколее Калкине, который в 10 лет стал знаменитостью

О детстве актера и будущих планах в кино

Сегодня, 26 августа, отмечает юбилей голливудский актёр, который стал знаменитым на весь мир в возрасте 10 лет. После выхода фильма "Один дома" на юного Маколея Калкина буквально обрушилась популярность, за которой, к несчастью, началась череда провалов последующих фильмов с его участием.

Однако актер продолжал сниматься как в кино, так и клипах, а в этом году даже проходил кинопробы для фильма Квентино Тарантино "Однажды в Голливуде". Это было его первое прослушивание за восемь долгих лет. И несмотря на то, что актера не взяли на роль, в этом году у него запланировано грандиозное возвращение на экраны в популярном сериале.

Маколей Калкин Фото: Getty Images

Сегодня.Lifestyle подготовили подборку интересных фактов о Маколее Калкине о его детстве, карьере и будущих планах.

Маколей Калкин воспитывался в католических традициях и в течение пяти лет посещал католическую школу, а после перешёл в Детскую профессиональную школу, в которой с раннего возраста детей обучали игре в театре или кино и преподавали остальные школьные предметы.

Некоторое время Маколей занимался балетом и танцами в "Школе американского балета".

Театральный дебют Калкина состоялся в возрасте 4-х лет на сцене Нью-Йоркской филармонии в спектакле "Bach Babies", а кинодебют состоялся, когда Калкину было 5 лет в фильме "В полночный час", где у него была эпизодическая роль.

После роли 10-летнего мальчика в комедии "Один дома", которого родители забыли дома на Рождество, юный Маколей Калкин проснулся знаменитым на весь мир. Несмотря на то, что фильм не получил никаких престижных наград, он стал культовым и едва ли найдётся человек, который ни разу не смотрел эту комедию. При бюджете в 18 млн. долларов собрал в прокате около 500 млн. долларов.

Кадр из фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" Фото: themoviedb.org

Главным менеджером Маколея Калкина стал его отец, которого, как известно, заботила не карьера сына, а лишь суммы гонораров, которые росли с последующими фильмами.

Вскоре, в 1992 году, зрители увидели продолжение комедии – "Один дома 2", но сборы сиквела в прокате оказались немного скромнее. В сиквеле эпизодическую роль сыграл Дональд Трамп. Это был эпизод, когда главный герой спрашивает о том, где находится холл. Ему отвечает сам Дональд Трамп, который на тот момент был владельцем отеля.

Кадр из фильма "Один дома" Фото: themoviedb.org

После съёмок в фильме "Богатенький Ричи" родители Маколея Калкина не могли прийти к обоюдному мнению продолжать ли карьеру Маколею. Обстановка в семье накалилась и Маколей решил взять творческую паузу, которая продлилась до 2003 года.

В 2005 году проходил суд над Майклом Джексоном о развращении малолетних, на котором Маколей Калкин выступил как свидетель в защиту Джексона, рассказав, что часто гостил у него, в возрасте младше 14 лет и Джексон его не домогался.

Маколей Калкин – крёстный отец дочки Майкла Джексона, Перис Джексон. У них есть одно весьма странное хобби: они любят забирать ложки из ресторанов, кафе и самолётов, а при встрече они дарят их друг другу. Тема ложек нашла отражение и в их парных татуировках.

Маколей Калкин озвучил роль Кевина в рождественском эпизоде в пародийном мультфильме "Робоцып".

Актёру пока так и не удалось принять участие в фильме, который бы повторил успех комедии "Один дома" и её продолжения.

В 2012 году Маколей основал пародийную рок-группу "The Pizza Underground", которая переделывала песни другой рок-групы "The Velvet Underground" так, что они все становились песнями о пицце. Группа даже ездила с турне по Америке и Европе, но через 4 года распалась.

Маколей Калкин Фото: Getty Images

В жизни Маколея Калкина был период, когда он пристрастился к запрещённым веществам и режиссёры, зная о его наклонностях, не предлагали ему ролей. В 2012 году актёр тяжело переживал разрыв с Милой Кунис и был госпитализирован после передозировки.

Но в 2017 году актёр нашёл в себе силы и вернулся к нормальной жизни и внешний вид актёра стал снова респектабельным. Вскоре актёр вернулся к работе в кино, но снимался лишь в эпизодических ролях.

Маколею трижды предлагали одну из главных ролей в ситкоме "Теория большого взрыва", но по причине банальности сюжета актёр отказывался. Впоследствии актёр признал, что гонорар мог, конечно, составить сотни миллионов долларов, но сюжет должен быть интересным, так как это важная составляющая фильма.

В 2018 году Калкин вернулся к роли Кевина, но сделал это в рамках рекламного проекта для Google, когда были воссозданы сцены из культовой комедии "Один дома".

Маколей Калкин предпочитает жить в Париже. Так он избегает повышенного внимания папарацци и обычных прохожих на улице. Но Нью-Йорк он посещает довольно часто.

В феврале 2020 года анонсировали участие Маколея Калкина в 10 сезоне американского телесериала-антологии "Американская история ужасов". Съёмки должны были начаться в марте 2020 года, но из-за пандемии были перенесены на октябрь 2020 года.

Ранее мы назвали 10 малоизвестных фактов о супруге Райана Рейнольдса Блейк Лайвли, которой вчера исполнилось 33 года.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться