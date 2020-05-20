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Звезде "Рабыни Изауры" – 63: интересные факты о буддистке Луселии Сантус, которая умеет петь на украинском

Актриса родилась в 1957 году

Дарина Алексеева
Сегодня, 13:30

Сегодня, 20 мая, известная бразильская актриса Луселия Сантус празднует свое 63-летие. Мировую славу актриса получила, сыграв в бразильском сериале "Рабыня Изаура", который вышел на экраны в 1976 году. На момент начала съемок Луселии Сантус было 19 лет и до этого она никогда не играла на телевидении. Ко дню рождения известной актрисы, Сегодня.Lifestyle собрали самые неожиданные факты о ней, которые могут удивить даже поклонников

Луселия Сантос
Луселия Сантос
Фото: Getty Images

  • В 9 лет Люселия Сантус услышала по радио актрису Касильду Беккер, которая пригласила детей пройти прослушивание на роль в одной из ее пьес. Но мама Луселии не разрешила ей.
  • Однако интерес Луселии к актерскому мастерству не угасал. Во время школьной поездки она увидела спектакль "Моренинья" и решила для себя, что будет актрисой до конца своих дней.
  • Луселия Сантус дебютировала как актриса в театральной постановке "Дон Кихот". Ей было всего 14 лет, но ее талант заметил преподаватель актерского мастерства Эужениу Куснет и пригласил девочку на театральные курсы.

Кадр из сериала "Рабыня Изаура"
Кадр из сериала "Рабыня Изаура"
Фото: Imdb.com

  • Актриса работала на рецепции в клинике для похудения, когда ее пригласили сыграть в фильме "Паранойя" в 1976 году. После трех небольших ролей в неуспешных фильмах, Луселию пригласили играть главную роль в сериале "Рабыня Изаура", который рассказывает историю борьбы за свободу и любовь чернокожей девушки.
  • Луселия полностью погрузилась в актерскую деятельность и не поступила в университет.
  • Роль в сериале "Рабыня Изаура" принесла Луселии Сантус феноменальный успех. Предложений съемок в кино и сериалах было огромное количество. Сериал обрел всемирный успех.
  • Через несколько лет после завершения сериала, Луселия Сантус обнажилась для бразильской версии популярного журнала Playboy, чтобы снять с себя образ героини Изауры дус Сантус.

Кадр из сериала "Рабыня Изаура"
Кадр из сериала "Рабыня Изаура"
Фото: Imdb.com

  • Кинолента "Луз дель Фуэго" с Луселией Сантус является одним из любимых фильмов бывшего руководителя Кубы Фиделя Кастро.
  • В 2018 году Луселия Сантус запела на украинском во время своего мини-тура по Украине.
  • Последняя на сегодня роль актриса на бразильском телевидении – это фильм "Гражданин Бразилии", в котором она сыграла учительницу начальных классов.
  • После поездки в Тибет Луселия Сантус стала буддисткой, а ее любимое место в городе – кришнаитский храм в Рио-де-Жанейро.
  • Луселия Сантус была в браке с именитым дирижером Джоном Нешлингом. У пары есть 37-летний сын, Педро дос Сантосс Нешлинг, который пошел по стопам матери и стал актером.

Ранее мы делились подробностями визита Луселии Сантус в Украину.

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