Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Звездные войны 9": появились постеры персонажей звездной саги

На картинках изображены все ключевые персонажи фильма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
"Звездные войны"
"Звездные войны"
Фото: YouTube

После выхода финального трейлера девятого эпизода "Звездных войн", в сети появились персонажные постеры нового фильма Джей Джей Абрамса. Отметим, что эпизод под названием "Восхождения Скайуокера" завершит новую трилогию киновселенной и закончит историю семьи Скайуокеров. В нем Марк Хэммил в последний раз сыграет роль Люка Скайуокера, а также получит завершение арка Рей.

Смотрите подробности о фильме "ильм Звездные войны", котрый стал третьим самым кассовым в истории:

В новом эпизоде появится персонаж Кэрри Фишер (принцесса Лея Органа). В фильме "Звездные войны. Эпизод IX" будут использованы кинозаписи с участием Кэрри Фишер, сделанные во время съемок седьмого эпизода.

Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера"
Фото: Twitter
Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера"
Фото: Twitter
Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера"
Фото: Twitter
Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера"
Фото: Twitter
Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера"
Фото: Twitter
Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера"
Фото: Twitter
Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера"
Фото: Twitter
Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера"
Фото: Twitter
Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера"
Фото: Twitter
Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера"
Фото: Twitter
Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера"
Фото: Twitter
Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера"
Фото: Twitter
Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера"
Фото: Twitter
1/13

В частности, на постерах можно увидеть всех главных героев фильма, как уже знакомых, так и новых, а также дроидов киносаги. В то же время, среди них нет нового персонажа, который может перепрограммировать любого дроида.

Читайте также:
"Звездные войны" получат праздничный спецвыпуск

В украинский прокат картина "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" выйдет 19 декабря 2019 года.

Напомним, Disney представила график премьер новых проектов в киновселенной Marvel, по франшизе "Звездных войн", а также по интеллектуальной собственности Pixar и Fox вплоть до 2023 года.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Хорошее начало: стартовали съемки второго сезона сериала "Мандалорец" Создатели "Игры престолов" отказались от "Звездных войн": в чем причина Вышел долгожданный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Disney Звездные войны постер роль Принцесса Лея Кэрри Фишер
Реклама

Новости партнеров

Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Настя Ивлеева потрясла сеть новым фото
Настя Ивлеева потрясла сеть новым фото
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 14:38Wellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

Вчера, 09:10Fun

"Кусочек ткани, а не платье": невеста на фото удивила нарядом

Вчера, 09:00Fun

Пес из-за мутации навсегда останется щенком: фото

Вчера, 07:52Wellness

Какой вред ребенку могут принести запущенные аденоиды: советы врачей

21 ноябряСтиль

Мисс элегантность: Елена Зеленская покорила нарядом с необычным декольте

21 ноябряEvents

Поздравления с Днем Михаила 2019: короткие стихи и проза

21 ноябряFun

Михайлов день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

21 ноябряFood

Новогодний салат из куриной печени с корейской морковью

21 ноябряFun

21 ноября: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

21 ноябряWellness

Почему кружится голова посреди дня: причины и методы лечения

21 ноябряШоу-бизнес

"Заворотнюк умерла час назад": семья актрисы шокирована очередными новостями

21 ноябряТехно

Человека впервые ввели в состояние анабиоза

20 ноябряFun

Сеть удивили провокационные снимки сына президента

20 ноябряFood

Мясные блюда на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

20 ноябряWellness

Почему выпадают волосы: причины проблемы и способы ее решения

20 ноябряАфиша

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Новости партнеров

Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Подруга мужа Заворотнюк сделала заявление о болезни Насти
Подруга мужа Заворотнюк сделала заявление о болезни Насти
Пугачова гучно зганьбилася на очах у мільйонів
Пугачова гучно зганьбилася на очах у мільйонів
Солистка
Солистка "НеАнгелов" призналась в новом романе после развода
Маша Ефросинина рассказала о болезни дочери
Маша Ефросинина рассказала о болезни дочери
Известные женщины, которые сами сделали предложение руки и сердца
Известные женщины, которые сами сделали предложение руки и сердца
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Муж Лолиты из Беларуси впервые ответил на обвинения в изменах
Муж Лолиты из Беларуси впервые ответил на обвинения в изменах