"Звездные войны 9": появились постеры персонажей звездной саги

На картинках изображены все ключевые персонажи фильма

"Звездные войны" Фото: YouTube

После выхода финального трейлера девятого эпизода "Звездных войн", в сети появились персонажные постеры нового фильма Джей Джей Абрамса. Отметим, что эпизод под названием "Восхождения Скайуокера" завершит новую трилогию киновселенной и закончит историю семьи Скайуокеров. В нем Марк Хэммил в последний раз сыграет роль Люка Скайуокера, а также получит завершение арка Рей.

Смотрите подробности о фильме "ильм Звездные войны", котрый стал третьим самым кассовым в истории:

В новом эпизоде появится персонаж Кэрри Фишер (принцесса Лея Органа). В фильме "Звездные войны. Эпизод IX" будут использованы кинозаписи с участием Кэрри Фишер, сделанные во время съемок седьмого эпизода.

Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера" Фото: Twitter Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера" Фото: Twitter Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера" Фото: Twitter Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера" Фото: Twitter Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера" Фото: Twitter Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера" Фото: Twitter Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера" Фото: Twitter Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера" Фото: Twitter Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера" Фото: Twitter Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера" Фото: Twitter Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера" Фото: Twitter Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера" Фото: Twitter Постеры к фильму "Звездные войны: Восхожденрие Скайуокера" Фото: Twitter 1/13

В частности, на постерах можно увидеть всех главных героев фильма, как уже знакомых, так и новых, а также дроидов киносаги. В то же время, среди них нет нового персонажа, который может перепрограммировать любого дроида.

В украинский прокат картина "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" выйдет 19 декабря 2019 года.

Напомним, Disney представила график премьер новых проектов в киновселенной Marvel, по франшизе "Звездных войн", а также по интеллектуальной собственности Pixar и Fox вплоть до 2023 года.

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