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"Звездные войны 9": в новом ролике появилась принцесса Лея

В новом видео появился персонаж покойной Кэрри Фишер – принцесса Лея

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:32
"Звездные войны 9"
"Звездные войны 9"
Фото: YouTube

После выхода спецролика к девятому эпизоду, в сети появилось новое видео "Восхождение Скайуокера" с покойной Кэрри Фишер в роли принцессы Леи. Видео опубликовали на официальном YouTube-канале Star Wars.

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В трейлере появляется принцесса Лея Органа в исполнении покойной актрисы Кэрри Фишер. Звезда умерла в конце 2016 года. В ленте использовали видео с съемок седьмого эпизода "Звездных войн".

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Также в трейлере появляются Рей (Дэйзи Ридли), По Дэмерон (Оскар Айзек), Чубакка (Йонас Суотамо), C-3PO (Энтони Дэниелс), и Финн – Джон Бойеги.

В украинском прокате фильм выйдет 19 декабря 2019 года. Эпизод завершит новую трилогию и историю семьи Скайуокеров.

Напомним, ранее в сети появились персонажные постеры нового фильма Джей Джей Абрамса.

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