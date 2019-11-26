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"Звездные войны: Восхождение Скайуокера": опубликован крутой спецролик к девятому эпизоду

Фильм "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" выйдет в украинский прокат 19 декабря

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:27
Звездные войны: Восхождение Скайуокера
Звездные войны: Восхождение Скайуокера
Фото: YouTube

Фанаты "Звездных войн" недавно получили порцию наслаждения в виде свеженьких постеров с персонажами девятого эпизода звездной саги. Теперь в сети появился специальный ролик фильма режиссера Джей Джей Абрамса, который выйдет под названием "Восхождение Скайуокера".

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В новое видео вошли кадры со съемок новой части, а также многочисленные отсылки к франшизе. Звезды саги обсуждают влияние творения Джорджа Лукаса на современность.

Отметим, что девятый эпизод завершит новую трилогию киновселенной и закончит историю семьи Скайуокеров. В нем Марк Хэммил в последний раз сыграет роль Люка Скайуокера. В новом эпизоде появится актриса Кэрри Фишер (принцесса Лея Органа), скончавшаяся в конце 2016 года от остановки сердца.

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В фильме "Звездные войны. Эпизод IX" будут использованы кинозаписи с участием Кэрри Фишер, сделанные во время съемок седьмого эпизода. В украинский прокат картина выйдет 19 декабря.

Напомним, в сети появился дублированный трейлер финальной части саги Star Wars – "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" (Star Wars: The Rise of Skywalker).

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