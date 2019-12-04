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"Звездные войны: Восхождение Скайуокера": появился новый впечатляющий тизер

На кадрах показана битва Рей с Кайло Реном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:57
"Звездные войны: Восхождение Скайуокера"
"Звездные войны: Восхождение Скайуокера"
Фото: YouTube

Студия Disney, которая в недавнем ролике показала принцессу Лею, опубликовала новое видео, посвященное фильму "Звездные войны: Восхождение Скайуокера".

Узнайте, почему фильм "Звездные войны" стал третьим самым кассовым в истории:

30-секундный тизер девятого фильма "Звездные войны" появился на YouTube-канале студии Disney. В ролике показана дуэль между Рей и Кайло Реном.

"Да начнется последняя битва!" – говорит голос за кадром.

По сюжету, прошел год событий "Последних джедаев". Остатки Сопротивления, пытающегося справиться с внутренними беспорядками, снова встречаются лицом к лицу с Первым Орденом. Между тем древнее противостояние джедаев и ситхов достигает апогея. Все это знаменует окончание "Саги Скайуокеров".

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Отметим, что девятый эпизод знаменитой эпопеи завершит историю семьи Скайуокеров. В фильме "Звездные войны: Восход Скайуокера" зрителей ждут старые и новые герои, а также масштабное финальное сражение между Сопротивлением и Первым Орденом.

Главные роли в девятых "Звездных войнах" исполнили Кэрри Фишер (генерал Лея Органа), Марк Хэмилл (Люк Скайуокер), Адам Драйвер (Бен Соло), Дейзи Ридли (Рей) и другие.

Напомним, ранее режиссер грядущего девятого эпизода космической саги "Звездные войны" Дж. Дж. Абрамс стал гостем телешоу "Доброе утро, Америка" и признался, что во время производства произошла утечка.

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