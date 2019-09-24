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Звездный дубляж: Григорий Герман озвучил настоящего злодея в мультфильме "Йети"

Также героев в мультфильме озвучили Виктория Булитко и Оля Шевченко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:22
Григорий Герман
Григорий Герман
Фото: bhfilms

Студия DreamWorks, которая подарила нам анимационный блокбастер "Как приручить дракона", знакомит с новым героем – удивительным "Йети". Девушка-тинейджер живет спокойной жизнью, ходит в школу, общается с друзьями, а по вечерам любит играть на скрипке. И вот, однажды она находит странное создание – пушистого Йети. Непросто быть Йети в большом городе. Героям предстоит множество испытаний и потрясающая путешествие до заснеженных Гималаев.

Смотрите видео о том, как украинские звезды помнят персонажей мультфильмов 90-х:

В увлекательное путешествие также отправляется звездная команда украинского дубляжа: артистка "Дизель Студио" Виктория Булитко, телеведущий программы "Ранок з Україною", актер Григорий Герман и звезда сериала "Школа", блогер и певица Оля Шевченко.

Виктория Булитко впервые в дубляже перевоплотилась в харизматическую и целеустремленную ученого-биолога доктора Зару. Актриса убеждена, что анимация – это настоящее чудо и бесконечный мир фантазии, всегда интересен для детей, а взрослым позволяет побаловать внутреннего ребенка.

Виктория Булитко
Виктория Булитко
Фото: bhfilms

"Я давно хотела попробовать дублировать фильмы и мультики. Коллеги и друзья всегда убеждали, что мой голос интересный и запоминающийся. И вот эта мечта осуществилась! Для актера большая удача попробовать себя в новом амплуа, бросить себе вызов и сделать что-то совершенно другое, чем ты делал до сих пор. Доктор Зара похожа на меня внешне и очень разная по характеру. Она настоящая профессионалка и страстно занимается любимым делом – спасает редкие виды животных. Мне импонируют люди, которые излагаются вовсю. Не буду спойлерить, но доктор Зара – крепкая штучка и еще удивит вас", рассказала Виктория Булитко.

А вот харизматичный и всегда улыбающийся телеведущий Григорий Герман подарил свой голос строгому командиру Живодеру. За плечами Григория множество ярких ролей в дубляже, он также является бренд войсом голливудского актера Айса К`юба в Украине, а дублировать мультики телеведущий готов хоть каждый день.

Григорий Герман
Григорий Герман
Фото: bhfilms

"Обожаю! Мультики – это особая история, это с одной стороны тонкая филигранная работа, а с другой намного больше, чем в игровом кино, простор для фантазии. А работать с проектами DreamWorks – мечта, их анимация безупречна, мы регулярно пересматриваем с детьми и "Как приручить дракона" и "Мадагаскар". Это традиция: воскресенье – наш день для кинопросмотров и ничто не может этому помешать", – рассказал телеведущий.

Григорий Герман охарактеризовал командира Живодера, как человека преданного делу и, если он порой делает не совсем корректные поступки, то лишь потому, что свято верит в то, что выполняет свою работу. Телеведущий планирует посетить премьеру с семьей и убежден, что приключения милого Йети не оставят равнодушными никого.

Блогер и певица Оля Шевченко дебютировала в дубляже и с радостью примерила шапку пушистого Йети для клевых фоток.

Оля Шевченко
Оля Шевченко
Фото: bhfilms

"Круто стать частью большого голливудского проекта! Моя героиня-старшеклассница очень похожа на меня – она классная, эмоциональная, тусит с друзьями, занимается блоггингом, активно ведет социальные сети. В моем ярком эпизоде ​​каждый узнает себя. Хочу дублировать еще! И уверена, что следующая роль будет главная", – отметила Оля Шевченко.

Напомним, ранее студия Warner Bros. опубликовала трейлер мультфильма "Смолфут" (Smallfoot). Над анимационной историей работал режиссер Кэри Киркпатрик, известный по мультфильмам "Лесная братва" и "Смурфики-2".

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