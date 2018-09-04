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Звезды фильмов "Властелин колец" и "Анатомия Грей" приедут в Киев на Comic Con Ukraine

Этой осенью событие будет придерживаться классического американского образца Comic Con

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Кадр из фильма &quot;Властелин колец&quot;
Кадр из фильма "Властелин колец"

Украину все чаще стали посещать звезды мирового масштаба. Например, на Одесском кинофестивале побывал голливудский актер Эрик Робертс. Теперь стало известно, что . В столицу приедут известные артисты.

Этой осенью событие будет придерживаться классического американского образца Comic Con, который впервые прошел в США почти 50 лет назад и пустил свои корни по всему миру.

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Джон Рис-Дэвис
Фото: пресс-служба

В этом году звездными гостями конвента будут:

  • британский актер Джон Рис-Дэвис, известный по фильмам "Властелин колец", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Затерянный мир"
  • американский актер Брайан Декарт,звезда видеоигры Detroit: Become Human, в которой сыграл роль андроида Коннора. А также его жена, Амелия Роуз Блэр,звезда сериалов "Крик" (Scream), "Анатомия Грей" (Grey's Anatomy), "Менталист" (The Mentalist) и многих других
  • колумбийский художник Джон "Jago" Герра,известный серией интернет-комиксов Living with Hipstergirl and Gamergirl

В состав жюри главного Cosplay шоу войдут четыре косплеера с мировым именем: Enji Night, Bellatrixa Aiden, Alex Sunji и Pugoffka

Ведущим мероприятия станет известный блоггер – Стас Давыдов.

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Фото: пресс-служба

Особенности программы Сomic Con Ukraine 2018:

  • Польская выставка моделей вселенной "Star Wars"
  • ИгровыетурнирыпоOverwatch, CS:GO, Dota 2, Hearthstone
  • Официальные стенды от компаний кинопроката и игровых разработчиков
  • Аллея художников и комиксов
  • Выставка к сотой годовщине чешского комикса
  • Cosplay- и Cover Dance-шоу
  • Фэнтезийный квест-лабиринт – эпические приключения с рыцарями и гоблинами
  • Выступления музыкальных коллективов

Напомним, звезда фильма "Терминатор 2" Роберт Патрик снимается в украинском фильме "Захар Беркут". Актер сыграет самого Захара Беркута – народного героя из одноименной повести Ивана Франко, старейшину общины в карпатской Тухольщине, который вместе с народом борется против монголо-татарской орды.

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Источник: "Сегодня"
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