Звезды фильмов "Властелин колец" и "Анатомия Грей" приедут в Киев на Comic Con Ukraine

Этой осенью событие будет придерживаться классического американского образца Comic Con

Кадр из фильма "Властелин колец"

Украину все чаще стали посещать звезды мирового масштаба. Например, на Одесском кинофестивале побывал голливудский актер Эрик Робертс. Теперь стало известно, что . В столицу приедут известные артисты.

Этой осенью событие будет придерживаться классического американского образца Comic Con, который впервые прошел в США почти 50 лет назад и пустил свои корни по всему миру.

Джон Рис-Дэвис Фото: пресс-служба

В этом году звездными гостями конвента будут:

британский актер Джон Рис-Дэвис, известный по фильмам "Властелин колец", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Затерянный мир"

американский актер Брайан Декарт,звезда видеоигры Detroit: Become Human, в которой сыграл роль андроида Коннора. А также его жена, Амелия Роуз Блэр,звезда сериалов "Крик" (Scream), "Анатомия Грей" (Grey's Anatomy), "Менталист" (The Mentalist) и многих других

колумбийский художник Джон "Jago" Герра,известный серией интернет-комиксов Living with Hipstergirl and Gamergirl

В состав жюри главного Cosplay шоу войдут четыре косплеера с мировым именем: Enji Night, Bellatrixa Aiden, Alex Sunji и Pugoffka

Ведущим мероприятия станет известный блоггер – Стас Давыдов.

Фото: пресс-служба

Особенности программы Сomic Con Ukraine 2018:

Польская выставка моделей вселенной "Star Wars"

ИгровыетурнирыпоOverwatch, CS:GO, Dota 2, Hearthstone

Официальные стенды от компаний кинопроката и игровых разработчиков

Аллея художников и комиксов

Выставка к сотой годовщине чешского комикса

Cosplay- и Cover Dance-шоу

Фэнтезийный квест-лабиринт – эпические приключения с рыцарями и гоблинами

Выступления музыкальных коллективов

Напомним, звезда фильма "Терминатор 2" Роберт Патрик снимается в украинском фильме "Захар Беркут". Актер сыграет самого Захара Беркута – народного героя из одноименной повести Ивана Франко, старейшину общины в карпатской Тухольщине, который вместе с народом борется против монголо-татарской орды.