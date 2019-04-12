Звезды "Игры престолов" окунулись в мир украинского кино

Актеры сфотографировались с украинским журналом, на обложке которого изображена награда национальной кинопремии "Золота Дзиґа"

Эмилия Кларк с журналом о кино VGLcinema, на обложке которого изображена награда национальной кинопремии Фото: facebook.com/VGLcinema

На днях звезды популярного сериала "Игра престолов", восьмой сезон которого стартует уже с 14 апреле и сайт Сегодня.Lifestyle написал все, что нужно о нем знать, полностью окунулись в мир украинского кино.

Дело в том, что украинский журнал о кино VGLcinema, на обложке которого изображена награда национальной кинопремии "Золота Дзиґа", попал в руки голливудских звезд сразу же после премьеры восьмого сезона телешоу в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание на своей странице в Facebook.

Звезды сериала "Игра престолов" с журналом о кино VGLcinema, на обложке которого изображена награда национальной кинопремии Фото: facebook.com/VGLcinema Звезды сериала "Игра престолов" с журналом о кино VGLcinema, на обложке которого изображена награда национальной кинопремии Фото: facebook.com/VGLcinema Звезды сериала "Игра престолов" с журналом о кино VGLcinema, на обложке которого изображена награда национальной кинопремии Фото: facebook.com/VGLcinema Звезды сериала "Игра престолов" с журналом о кино VGLcinema, на обложке которого изображена награда национальной кинопремии Фото: facebook.com/VGLcinema Звезды сериала "Игра престолов" с журналом о кино VGLcinema, на обложке которого изображена награда национальной кинопремии Фото: facebook.com/VGLcinema 1/5

На фото можно увидеть Кита Харингтона (Джон Сноу), Эмилию Кларк (Дейенерис Таргариен), Мэйси Уильямс (Арья Старк), Николая Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) и Софи Тернер (Санса Старк).

Отмечается, что в следующем номере журнала читатели смогут найти эксклюзивные подробности с премьеры финала сериала "Игра престолов" и комментарии от каждого актера – специально для журнала VGLcinema.

Напомним, уже есть полный список номинантов премии "Золота Дзиґа 2019". Лидерами по количеству номинаций являются такие кинокартины, как "Брама" (12), "Дике поле" (12), "Коли падають дерева" (10), "Донбас" (6). Также Сегодня.Lifestyle поделились именами ведущих ежегодной церемонии.

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