Звезды "Острых козырьков" и "Робин Гуда" сыграют в новом сезоне "Ведьмака"

Актеры исполнят роли ведьмаков Ламберта и Койона

Промо-кадр из сериала "Ведьмак" Фото: twitter.com/witchernetflxtv

В Сети появились первые имена актеров, которые сыграют во втором сезоне сериала "Ведьмак", в котором сменят постановщика боевых сцен. Пока известно, кто сыграет ведьмаков Ламберта и Койона, сообщает The Redanian Intelligence.

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Сообщается, что персонажи появятся как минимум в трех эпизодах. Ламберта сыграет Пол Бульон ("Острые козырьки"). Ламберт – друг Геральта и описывается как немного заносчивый и язвительный персонаж.

А ведьмака Койона сыграет Ясен Атор ("Робин Гуд", "Миссии невыполнима: Племя изгоев"). Койон появлялся только в книжной серии и не принадлежит к школе Волка. Он описывался как темноволосый поджарый мужчина с бородкой и следами от оспы на лице.

Информации об актерах на роли Эскеля и Весемира пока нет.

Напомним, что актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в "Игре престолов", сыграет в новом сезоне сериала "Ведьмак". Теперь же появились новые подробности об актерском касте второго сезона. 59-летний шотландский актер Грэм Мактавиш, исполнитель роли гнома Двалина в трилогии "Хоббит", может сыграть в "Ведьмаке".

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