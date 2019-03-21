Звезды посетили премьеру фильма "Давай танцуй!"

Композитором и музыкальным саундпродюсером фильма стал MONATIK

"Давай танцуй!" Фото: пресс-служба

Во вторник, 19 марта на территории ТРЦ SkyMall в кинотеатре Multiplex состоялась предпремьера украинского танцевального фильма "Давай танцуй". Выход фильма в свет, с 13-летней историей, пришли поддержать профессиональные, популярные танцоры и хореографы страны, телеведущие, режиссеры, актеры и известные блоггеры.

Допремьерный показ фильма посетили Руслан Сенечкин, Анатолий Анатолич, Женя Кот, группа СКАЙ, YUKO, Анна Добрыднева, Никита Ломакин, актеры сериала "Школа" – Лиза Василенко, Богдан Осадчук, группа DETKI, герои сериалити "Киев днем и ночью", участники проектов "Модель по-українськи" и "Від пацанки до панянки" и много других популярных гостей.

Премьера фильма "Давай танцуй! Фото: пресс-служба Премьера фильма "Давай танцуй! Фото: пресс-служба Премьера фильма "Давай танцуй! Фото: пресс-служба Премьера фильма "Давай танцуй! Фото: пресс-служба Премьера фильма "Давай танцуй! Фото: пресс-служба Премьера фильма "Давай танцуй! Фото: пресс-служба Премьера фильма "Давай танцуй! Фото: пресс-служба Премьера фильма "Давай танцуй! Фото: пресс-служба Премьера фильма "Давай танцуй! Фото: пресс-служба Премьера фильма "Давай танцуй! Фото: пресс-служба 1/10

"Вчера сидя в зале я слышал, как люди смеются, а потом, по окончанию сеанса, я видел как они плачут. Те же самые эмоции переживал и я, когда писал сценарий начиная работу над фильмом и, когда снимал этот фильм. А также, я еще раз убедился, что везением управляет Бог! Да, вчера было круто!", – прокомментировал режиссер фильма Александр Березань.

Главные актеры фильма Валя Войтенко, Денис Реконвальд и Роман Чухманенко были в этот вечер в центре внимания. Более того, Роман и Валя вместе с гостями впервые посмотрели фильм со своим участием.

"Чувство гордости за наш проект переполняет нас, за весь актерский состав и всю команду! Мы специально все эти 4 года ни разу не взглянули на фильм, до вчерашнего дня! Поэтому, смотрев его с гостями и журналистами впервые, больше всего радует, что не смотря на то, что фильм снимался давно, он превзошёл все наши ожидания. Начиная от картинки, музыки, танцев и до игры актеров. Мы счастливы!", – отметили актеры.

Отметим, что композитором и музыкальным саундпродюсером фильма стал MONATIK. Также в фильме прозвучали саундтреки группы The Hardkiss, групп "Сальто Назад", Mountain Breeze, Open Kids и музыканта ROZHDEN. Невероятные танцевальные постановки от режиссера и хореографа Анатолия Сачивко.

Участие в съемках приняли лучшие танцоры страны, которые являются профессионалами абсолютно в разных танцевальных направлениях. И конечно же такой нашумевший долгожданный финальный кадр, съемки которого прошли буквально за 9 дней до запуска в кинотеатрах. А участие в нем смогли принять 50 победителей, чьи танцевальные работы отобрали звездное жюри.

"Мы были одни из самых маленьких представителей, которые приняли участие в съемках! Нам так понравился фильм! А самое крутое, что мы себя смогли увидеть на экране, в настоящем кино. Классно, что занимаясь творчеством, мы своим упорством и поддержке Open Art Studio можем быть в таких проектах!", – рассказали участники группы DETKI.

Инициатором всеукраинского конкурса "Давай Танцуй", стала компания Киевстар, которая в течение последних нескольких лет активно поддерживает украинских кинопроизводителей.

Напомним, Сегодня.Lifestyle сделали небольшой обзор фильма "Давай танцуй".

Отметим, что в украинских кинотеатрах с 21 марта можно будет посмотреть пять новых премьер: украинский танцевальный фильм, комедию, драматический триллер, голливудский блокбастер и немецкий семейный фильм.

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